В Швеции готовятся к худшему: что известно

В Швеции провели "корректировку на случай чрезвычайных ситуаций" и переместили силы быстрого реагирования на остров Готланд. Военнослужащие были перевезены транспортным самолетом C-17 и паромом. Об этом сообщает Euronews.

Швеция усиливает охрану границ, фото из открытых источников

Высокопоставленные чиновники вооруженных сил страны подчеркнули, что перемещение военных не означает, что возросла угроза для Швеции со стороны Москвы. Однако министр обороны Швеции недавно заявил, что нападение нельзя исключать. Остров Готланд имеет стратегическое значение не только для Швеции, но и всего Балтийского региона. Острова возле Готланда расположены в 300 км от русского Калининграда, где стоит балтийский флот России.



В течение последних недель Москва увеличила количество курсирующих в регионе кораблей (LST) с четырех до шести. Суда класса Ropucha, базирующиеся в Калининграде, предназначены для высадки войск и техники, поэтому маневры в Балтийском море на прошлой неделе привлекли внимание шведов.

"Эти корабли могут переместить достаточное количество сил, чтобы захватить ограниченный участок земли, например остров", — сказал Робин Хеггблом, финский военный блоггер и военно-морской эксперт.

По словам Хеггбла, военное присутствие России в Балтии достигло критической массы.

Россия также развернула новый и более крупный тип LST из Северного флота в Балтийское море. Например, десантный корабль типа "Иван Грен" может переместить десяток боевых танков, 40 бронетранспортеров-амфибий, 300 военнослужащих и контингент ударных вертолетов.

Ситуация стала испытанием для нового премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, назначенной только в ноябре. Андерссон уже опровергла утверждение России о том, что НАТО должно ограничить свое расширения.

"Я думаю, что шведские власти, и в частности вооруженные силы, хотят четко дать сигнал, что Швеция будет сопротивляться любой гибридной тактике и готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью", – сказал Берн Фегерстен из Шведского института международных дел.

14 января в Швеции заметили дроны у атомной электростанции к югу от Гетеборга и возле электростанции Оскарсхамн на юго-востоке страны. 18 января был обнаружен беспилотник вблизи атомной электростанции Форсмарк к северу от Стокгольма. Местные СМИ сообщили о дронах возле аэропортов, парламента, правительственных зданий и королевского дворца в столице.

Беспилотники описали как устройства военного класса. Известно, что идет расследование по поводу полетов дронов над территорией Швеции. Шведская служба безопасности тесно сотрудничает с полицией и военными в рамках расследования возможных нарушений воздушного пространства вокруг атомных станций.

Как мы писали ранее, в соседней Польше правительство издало распоряжение об объявлении первого уровня тревоги ALFA-CRP с 19 по 23 января. К таким действиям правительство прибегло из-за возможной угрозы терроризма и кибератак.

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