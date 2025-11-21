logo

В Швеции сделали категорическое заявление о конфискации активов РФ
В Швеции сделали категорическое заявление о конфискации активов РФ

В МИД Швеции сделали новое заявление о конфискации замороженных российских активов для справедливой поддержки Украины

21 ноября 2025, 13:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что северные государства Европы несут непропорционально большое финансовое бремя помощи Украине.

В Швеции сделали категорическое заявление о конфискации активов РФ

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард. Фото: из открытых источников

В то же время другие страны ЕС, по ее словам, делают гораздо меньше. Об этом Стенергард заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Politico.

Глава МИД Швеции считает, что это несправедливо и "не целесообразно в долгосрочной перспективе".

Мария Малмер Стенергард отметила, что государства Северной Европы с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую в этом году оказывают страны НАТО с почти миллиардным населением.

"Это не целесообразно. Это никоим образом не разумно. И это многое говорит о том, что делают страны Северной Европы, но еще больше о том, чего не делают другие", — сказала Стенергард.

Эти заявления открыто подсвечивают проблему, о которой европейские дипломаты редко говорят публично: финансовая и военная поддержка Украины существенно отличается между странами ЕС, невзирая на громкие политические заявления о солидарности с Киевом.

Так, Дания с начала полномасштабного вторжения оказала помощи более чем на 10 млрд евро, что эквивалентно почти 3% ВВП. В то же время Испания – всего 1,48 млрд евро, то есть менее 0,2% ВВП.

Северные и балтийские страны продолжают оставаться самыми щедрыми донорами по части экономики, тогда как Германия, Франция, Великобритания, Польша и Нидерланды оказывают значительную, но меньшую в процентном соотношении помощь. А вот Венгрия почти на последнем месте – менее 0,04% ВВП.

Глава МИД Швеции также подвергла критике лидеров, которые ограничиваются речами о поддержке Украины, но не подкрепляют слова конкретными финансовыми решениями.

"Если вы решите обратиться к своим избирателям и произнести всевозможные речи, говоря, что Украина воюет не только за их свободу, но и за нашу, то вы также должны помочь ее народу", – сказала министр.

По оценкам Швеции, в 2025 году Украина столкнется с острым дефицитом бюджета, поэтому ЕС должен добиться договоренностей еще на декабрьском саммите в Брюсселе.

В настоящее время Еврокомиссия рассматривает три варианта дальнейшей поддержки Киева. Два из них предполагают увеличение вкладов стран-членов, а третий – использование около 170 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear в Бельгии.

Именно третий вариант поддерживает Швеция. По словам Стенергард, продолжать переводить финансовое бремя на небольшую группу государств несправедливо и политически нецелесообразно.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина может рассчитывать на новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины.



Источник: https://www.politico.eu/article/nordic-countries-ukraine-aid-sweden-foreign-minister-maria-malmer-stenergard/
