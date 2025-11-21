У Швеції зробили категоричну заяву про конфіскацію активів РФ

Міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що північні держави Європи несуть непропорційно великий фінансовий тягар допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард. Фото: з відкритих джерел

Водночас інші країни ЄС, за її словами, роблять значно менше. Про це Стенергард заявила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє Politico.

Глава МЗС Швеції вважає, що це несправедливо та "не є доцільним у довгостроковій перспективі".

Марія Малмер Стенергард зазначила, що держави Північної Європи з населенням менше 30 мільйонів людей забезпечують третину військової підтримки, яку цього року надають країни НАТО з майже мільярдним населенням.

"Це не є доцільним. Це жодним чином нерозумно. І це багато говорить про те, що роблять країни Північної Європи, але ще більше про те, чого не роблять інші", — сказала Стенергард.

Ці заяви відкрито підсвічують проблему, про яку європейські дипломати рідко говорять публічно: фінансова й військова підтримка України суттєво відрізняється між країнами ЄС, попри гучні політичні заяви про солідарність з Києвом.

Так, Данія з початку повномасштабного вторгнення надала допомоги на понад 10 млрд євро, що еквівалентно майже 3% ВВП. Водночас Іспанія – лише 1,48 млрд євро, тобто менше 0,2% ВВП.

Північні та балтійські країни продовжують залишатися найщедрішими донорами щодо частки від економіки, тоді як Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та Нідерланди надають значну, але меншу у відсотковому співвідношенні допомогу. А от Угорщина майже на останньому місці – менше 0,04% ВВП.

Глава МЗС Швеції також розкритикувала лідерів, які обмежуються промовами про підтримку України, але не підкріплюють слова конкретними фінансовими рішеннями.

"Якщо ви вирішите звернутися до своїх виборців і виголосити всілякі промови, кажучи, що Україна воює не лише за їхню свободу, а й за нашу, то ви також повинні допомогти її народу", – сказала міністр.

За оцінками Швеції, у 2025 році Україна зіткнеться з гострим дефіцитом бюджету, тому ЄС має досягти домовленостей ще на грудневому саміті в Брюсселі.

Нині Єврокомісія розглядає три варіанти подальшої підтримки Києва. Два з них передбачають збільшення внесків країн-членів, а третій – використання близько 170 млрд євро заморожених російських активів, які зберігаються в Euroclear у Бельгії.

Саме третій варіант підтримує Швеція. За словами Стенергард, продовжувати перекладати фінансовий тягар на невелику групу держав несправедливо й політично недоцільно.

Як повідомляв портал "Коментарі", Україна може розраховувати на новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд. євро з доходів заморожених активів Російської Федерації. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Європа продовжуватиме зміцнювати опір України.