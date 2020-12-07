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Главная Новости Мир ЕС В Словакии откроют бары и рестораны, несмотря на запрет
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В Словакии откроют бары и рестораны, несмотря на запрет

Владельцы десятков ресторанов и кафе по всей Словакии объявили, что откроются для посетителей во вторник, 8 декабря. К ним присоединились и владельцы фитнес-центров.

сегодня, 21:03
Автор:

Ольга Чародий

Владельцы общепита в Словакии: баров  и ресторанов заявили, что завтра откроют свои заведения. Владельцы объясняют свое решение большими убытками своего  бизнеса, увольнением своих сотрудников и невозможность платить аренду  за свое помещение.

В Словакии откроют бары и рестораны, несмотря на запрет

ФОТО: Из открытых источников

Жители Словакии приводят пример соседнюю страну, где, несмотря на пандемию коронавируса, уже  работает  общепит.  Как пишет  издание Novinky.cz, рестораны хотят  открыться во втором по численности городе, на востоке страны, в Кошице. По словам владельцев заведения, их терпение лопнуло и постоянные убытки невозможно терпеть  и они готовы нарушить  закон – рискнуть  открыться.

"Ситуация невыносимая, мы должны увольнять сотрудников", – говорится в заявлении участников инициативы.

Рестораторы приводят пример  магазины и супермаркеты, которые работают. Кроме ресторанов об открытии  заявляют и фитнес-центры. Якобы власти страны могут  оштрафовать заведение, которое открылось во время пандемии, но  закрыть его или возбудить уголовное дело – не имеет право.

Операторы ресторанов и кафе подчеркнули, что будут соблюдать все правила гигиены, включая расстояние между столиками.

Напомним, "Комментарии" писали, что Дания введет дополнительные карантинные ограничения в некоторых частях страны, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, объявило правительство в понедельник. Действующие ограничения по стране также будут продлены до марта.


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Источник: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/slovenskym-hospodskym-dosla-trpelivost-desitky-podniku-i-pres-zakaz-otevrou-40344502
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