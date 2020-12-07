Дания ужесточила и продлила карантин из-за "новой фазы эпидемии"

Дания введет дополнительные карантинные ограничения в некоторых частях страны, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, объявило правительство в понедельник. Действующие ограничения по стране также будут продлены до марта. Об этом пишет Reuters.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике

Рестораны, музеи, кинотеатры и другие культурные учреждения будут закрыты c 9 декабря в 38 из 98 муниципалитетах, включая Копенгаген, а учащихся в школах и университетах отправят домой.

"Мы входим в новую фазу эпидемии, когда мы наблюдаем экспоненциальный рост кривых инфицирования", — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Магнус Хойнике.

За последние 24 часа было зарегистрировано 2026 новых случаев заражения из сделано более чем 78 000 тестов. 328 человек госпитализированы. Министр сказал, что количество госпитализаций, вероятно, вырастет до 400 в ближайшую неделю.

Новые ограничения будут действовать до 3 января.

Напомним, глава администрации канцлера Ангелы Меркель ожидает, что вакцинация от коронавируса в Германии начнется "в самые первые дни" нового года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай начал вакцинацию в Индонезии, не закончив испытание вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!