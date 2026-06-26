В Совете Европы сделали новое заявление о сворачивании временной защиты для украинцев в ЕС

Европейские страны не должны спешить со сворачиванием программ поддержки украинцев, покинувших свои дома из-за войны. С таким призывом выступил комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О'Флаерти, предупредив, что преждевременное ограничение временной защиты может поставить миллионы людей в крайне затруднительное положение.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По его словам, на март 2026 года около 4,3 миллиона украинцев пользуются механизмом временной защиты в странах Европейского Союза. В то же время в ряде государств все активнее обсуждается возможность сокращения социальной поддержки, пересмотра правил пребывания и ограничения защиты для отдельных категорий украинцев, в частности мужчин призывного возраста или выходцев из регионов, которые считаются относительно безопасными.

Комиссар подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине не создает условий для безопасного и достойного возвращения граждан. Он обратил внимание, что российские удары продолжают наносить ущерб гражданскому населению по всей стране, включая западные области, а количество жертв среди мирных жителей в последнее время достигло наивысшего уровня с начала полномасштабной войны.

О'Флаерти также предостерег от автоматических отказов в защите на основе общих критериев. По его мнению, решения по каждому человеку должны приниматься индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. Он предупредил, что жесткие ограничения могут не только усугубить положение украинцев, но и заставить многих обращаться за статусом беженца вместо временной защиты.

В итоге комиссар призвал государства Совета Европы сохранять механизмы защиты столько, сколько этого будет требовать ситуация с безопасностью, не стимулировать людей к возвращению административным или финансовым давлением и обеспечить особое внимание наиболее уязвимым категориям граждан.

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