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В Венгрии нахамили ЕС и сказали, будут ли дальше вести с РФ диалог о мире в Украине

Орбан будет и дальше общаться с РФ ради мира в Украине, заявил в комментарии EFE Янош Бока

10 июля 2024, 17:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, страны Евросоюза не смогут заставить Будапешт поменять позицию о необходимости выстраивания диалога с Россией для урегулирования "украинского кризиса".

В Венгрии нахамили ЕС и сказали, будут ли дальше вести с РФ диалог о мире в Украине

Орбан и Путин

"Я не думаю, что они могут сказать что-то, что могло бы изменить мое мнение о важности сохранения открытых дипломатических каналов с Россией", — сказал он.

Более того, он заявил, что если бы Евросоюз поддерживал диалог с Москвой, это позволило бы ЕС "играть активную роль" в решении конфликта в Украине.

"Позиция Венгрии заключается в том, что если есть шанс, что это может привести к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной и спасению человеческих жизней, то премьер-министр Венгрии должен взять на себя такую политическую ответственность", — добавил Бока.

Источники EFE отмечают, что если бы Орбан заранее сообщил представителям стран ЕС и главе Евросовета о планах посетить Москву, "Мишель настоятельно посоветовал бы ему отказаться от визита". Как сказал Бока, Орбан "по техническим причинам" не смог заранее проинформировать европейских лидеров о планах посетить Москву.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан сам себя назначил переговорщиком и занялся "челночной дипломатией". В частности, он посетил Киев, Москву, Пекин и отправился в Штаты. Везде он говорил о том, что нужно прекращать боевые действия. Например, в Киеве он заявил о том, что нужно перестать стрелять, чтобы приблизить мирные переговоры с РФ. Президент Владимир Зеленский откинул это предложения. Не согласился на него и диктатор Путин.

При этом Орбан призывает к миру с РФ даже после ужасающего удара РФ по детской больнице "Охматдет".




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