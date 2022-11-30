В Венгрии назвали причину, почему и дальше будут блокировать участие Украины в заседаниях НАТО

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Кравцев Сергей
Венгрия не намерена пересматривать решение о блокировании участия представителей Украины в заседаниях Комитета Украина – НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Петер Сийярто Фото: из открытых источников
Сийярто подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать участие Киева в официальных заседаниях Комитета Украина – НАТО. Причиной министр назвал то, что Украина до сих пор не может решить назревший давно вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.
При этом венгерский дипломат упомянул в своем сообщении статью Financial Times и назвал ее "сенсационной". В материале издания речь шла о том, что именно Венгрия помешала созыву официального заседания комитета Украина – НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — использует Украину, как заложницу: в МИД Украины отреагировали на новую "подножку" Венгрии блокированием участия украинских дипломатов в заседании стран-членов НАТО.
Также издание "Комментарии" сообщало – где Россия – там разруха: о чем говорит заявление Зеленского – какой прогноз войны в Украине. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью намему порталу.
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