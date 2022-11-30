В Венгрии назвали причину, почему и дальше будут блокировать участие Украины в заседаниях НАТО

Венгрия не намерена пересматривать решение о блокировании участия представителей Украины в заседаниях Комитета Украина – НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Сийярто подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать участие Киева в официальных заседаниях Комитета Украина – НАТО. Причиной министр назвал то, что Украина до сих пор не может решить назревший давно вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.

"В нашей позиции нет ничего нового или странного. Мы годами давали понять, что пока Украина не вернет права венгров Закарпатья, мы не согласимся на созыв этого органа. Мы не поднимали этот вопрос с начала войны и не намерены делать это сейчас. Будем надеяться, что мир наступит как можно быстрее, и тогда этот вопрос можно будет обсуждать снова", — констатировал Сийярто.

При этом венгерский дипломат упомянул в своем сообщении статью Financial Times и назвал ее "сенсационной". В материале издания речь шла о том, что именно Венгрия помешала созыву официального заседания комитета Украина – НАТО.

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