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В Венгрии определились по санкциям против России: какое решение принял Будапешт

Министр иностранных дел Петер Сиярто сообщил о блокировании каких-либо санкций против России от ЕС в сфере ядерной энергетики.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Венгрия не будет поддерживать санкции против России в сфере ядерной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Венгрии определились по санкциям против России: какое решение принял Будапешт

Министр иностранных дел Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто посетил строительную площадку будущей венгерской АЭС "Пакш-2" вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Во время совместной пресс-конференции Сиярто рассказал о позиции Венгрии относительно санкций против России.


"Венгрия ни в одном пакете не поддержит санкции против ядерной энергетики России", — сказал Петер Сиярто.

АЭС "Пакш-2" является совместным проектом России и Венгрии в строительстве пятого и шестого блоков для атомной станции "Пакш". Начало строительных работ запланировано на 2024 год.

В настоящее время ЕС работает над 12 пакетом санкций против России. Ожидается, что он будет представлен и согласован членами ЕС 15 ноября. Основными пунктами санкций от ЕС, вероятно, станет запрет на бриллианты и усиление лимита цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС хочет усилить давление предварительных санкций и ограничительных мер для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Виктора Орбана поставит на народное голосование вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз. Венгерские СМИ указывают, что референдум уже распространяется с антиукраинской пропагандой. Среди упреков сторонники Орбана указывают, что ЕС якобы забирает деньги в Венгрии и дает их Украине.

Также "Комментарии" рассказывали о решении Венгрии поставить ультиматум для Украины по поводу вступления в ЕС. На такие сообщения отреагировали украинские чиновники.



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