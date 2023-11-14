В Венгрии определились по санкциям против России: какое решение принял Будапешт

Венгрия не будет поддерживать санкции против России в сфере ядерной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Министр иностранных дел Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто посетил строительную площадку будущей венгерской АЭС "Пакш-2" вместе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Во время совместной пресс-конференции Сиярто рассказал о позиции Венгрии относительно санкций против России.

"Венгрия ни в одном пакете не поддержит санкции против ядерной энергетики России", — сказал Петер Сиярто.

АЭС "Пакш-2" является совместным проектом России и Венгрии в строительстве пятого и шестого блоков для атомной станции "Пакш". Начало строительных работ запланировано на 2024 год.

В настоящее время ЕС работает над 12 пакетом санкций против России. Ожидается, что он будет представлен и согласован членами ЕС 15 ноября. Основными пунктами санкций от ЕС, вероятно, станет запрет на бриллианты и усиление лимита цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС хочет усилить давление предварительных санкций и ограничительных мер для России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Виктора Орбана поставит на народное голосование вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз. Венгерские СМИ указывают, что референдум уже распространяется с антиукраинской пропагандой. Среди упреков сторонники Орбана указывают, что ЕС якобы забирает деньги в Венгрии и дает их Украине.

Также "Комментарии" рассказывали о решении Венгрии поставить ультиматум для Украины по поводу вступления в ЕС. На такие сообщения отреагировали украинские чиновники.