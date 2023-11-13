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В Венгрии проведут референдум по Украине: какой вопрос выставлен на голосование

Правительство Виктора Орбана поставит на народное голосование вопрос о вступлении Украины в Европейский Союз.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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В Венгрии проведут референдум по Украине: какой вопрос выставлен на голосование

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Государственный секретарь Венгрии Томаш Менцер объявил, что в стране будут проведены национальные консультации (референдум). Один из вопросов будет касаться того, поддерживают ли венгры вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Alfahir.


Вопрос, который будет выставлен на референдум в Венгрии звучит так: "Согласны ли вы, что место Украины в Европейском Союзе?"

Издание Alfahir отмечает, что во время национальных консультаций против Украины будет направлено много "фальшивых" утверждений. Например, сразу после объявления о референдуме Томаш Менцер заявил, что принятие воюющей Украины в ЕС приведет якобы к тому, что война будет "внесена в союз", а значительная часть средств от Европейского Союза пойдет в Украину.

Кроме того, Менцер рассказывает, что якобы ЕС не выделяет деньги Венгрии, а их получает Украина. Однако ЕС на самом деле заморозил средства для Венгрии из-за нарушения демократии и верховенства права в стране. А издание Alfahir указывает, что деньги ЕС "правительство Орбана ворует себе" через несколько компаний и местных олигархов. Также правительство Виктора Орбана массово распространяет нарратив, что в Украине забрали права венгерского нацменьшинства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия требует выполнить ультиматум, который позволит Украине присоединиться к ЕС. В Украине отреагировали на попытку блокировать вступление Украины в Европейский Союз и ответили на такие упреки Венгрии.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС объявили, на какие шаги готовы пойти, чтобы обойти вето Венгрии на помощь Украине.



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Источник: https://alfahir.hu/hirek/valoszinuleg-ukrajna-elleni-hergeles-lesz-a-legujabb-fideszes-nemzeti-konzultacio-fo-temaja
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