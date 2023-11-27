Сийярто призвал ЕС брать пример с Венгрии из-за "неудачных решений" Брюсселя

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Slava Kot
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал ЕС из-за "неудачных решений" и потери позиций в мире. Причиной этих действий венгерский политик правительства Орбана назвал разрыв в сотрудничестве в формате "Восток-Запад".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в последние годы Брюссель принял "неудачные решения", которые привели к "худшим показателям последних десятилетий". В качестве аргумента Сиярто сравнил цены на газ и электроэнергию.
Таким образом, политик правительства Орбана заявил, что санкции против России негативно влияют на ЕС.
Сийярто пишет, что "венгерский инвестиционный рекорд укрепляет европейскую экономику" и призвал превратить его в "базовый принцип" ЕС.
Напомним, Венгрия выступает за снятие санкций против России и активно сотрудничает с Москвой, в том числе российский компанией "Росатом", которая строит в Венгрии новую АЭС "Пакш-2".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Венгрия, но еще одна страна ЕС выступила против санкций для России.
Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. Венгерский премьер заявил, что украинцы не победят на фронте, а Россия не проиграет в войне.
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Ермаков
сегодня, 12:28
Нужно показывать народу, что политика таких людей как Путин, Патрушев (РФ), Орбан (Венгрия), руководство Северной Кореи и Ирана является злом для народа, убивает народ, озлобляет народ, делает народ нищим. Народу нужно убирать таких политиков с лица Земли.