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Сийярто призвал ЕС брать пример с Венгрии из-за "неудачных решений" Брюсселя

Министр иностранных дел Венгрии призвал возобновлять сотрудничество с Москвой вместо новых санкций против России.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал ЕС из-за "неудачных решений" и потери позиций в мире. Причиной этих действий венгерский политик правительства Орбана назвал разрыв в сотрудничестве в формате "Восток-Запад".

Сийярто призвал ЕС брать пример с Венгрии из-за "неудачных решений" Брюсселя

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в последние годы Брюссель принял "неудачные решения", которые привели к "худшим показателям последних десятилетий". В качестве аргумента Сиярто сравнил цены на газ и электроэнергию. 


"За природный газ в Европе нужно платить в четыре раза больше, чем в Северной Америке, а цена электроэнергии втрое превышает китайскую", — пишет Сийярто в Facebook.

Таким образом, политик правительства Орбана заявил, что санкции против России негативно влияют на ЕС.

"Пока сотрудничество Восток-Запад, которое давно было надежной основой для роста Европы, разрывается в клочья, мы уже обсуждаем двенадцатый пакет санкций без всякого честного анализа последствий предыдущих одиннадцати", — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто пишет, что "венгерский инвестиционный рекорд укрепляет европейскую экономику" и призвал превратить его в "базовый принцип" ЕС.

Напомним, Венгрия выступает за снятие санкций против России и активно сотрудничает с Москвой, в том числе российский компанией "Росатом", которая строит в Венгрии новую АЭС "Пакш-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Венгрия, но еще одна страна ЕС выступила против санкций для России.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. Венгерский премьер заявил, что украинцы не победят на фронте, а Россия не проиграет в войне.



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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid02mNMqCMycGivSvEdwonaRTRJqWk9NiZhqDzikcQ87BSErgrQVUmom5T8TgcyV1nCDl?locale=hu_HU
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Обсуждения

Ермаков

сегодня, 12:28

Нужно показывать народу, что политика таких людей как Путин, Патрушев (РФ), Орбан (Венгрия), руководство Северной Кореи и Ирана является злом для народа, убивает народ, озлобляет народ, делает народ нищим. Народу нужно убирать таких политиков с лица Земли.


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