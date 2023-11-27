Сийярто призвал ЕС брать пример с Венгрии из-за "неудачных решений" Брюсселя

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал ЕС из-за "неудачных решений" и потери позиций в мире. Причиной этих действий венгерский политик правительства Орбана назвал разрыв в сотрудничестве в формате "Восток-Запад".



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в последние годы Брюссель принял "неудачные решения", которые привели к "худшим показателям последних десятилетий". В качестве аргумента Сиярто сравнил цены на газ и электроэнергию.

"За природный газ в Европе нужно платить в четыре раза больше, чем в Северной Америке, а цена электроэнергии втрое превышает китайскую", — пишет Сийярто в Facebook

Таким образом, политик правительства Орбана заявил, что санкции против России негативно влияют на ЕС.

"Пока сотрудничество Восток-Запад, которое давно было надежной основой для роста Европы, разрывается в клочья, мы уже обсуждаем двенадцатый пакет санкций без всякого честного анализа последствий предыдущих одиннадцати", — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто пишет, что "венгерский инвестиционный рекорд укрепляет европейскую экономику" и призвал превратить его в "базовый принцип" ЕС.

Напомним, Венгрия выступает за снятие санкций против России и активно сотрудничает с Москвой, в том числе российский компанией "Росатом", которая строит в Венгрии новую АЭС "Пакш-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что не только Венгрия, но еще одна страна ЕС выступила против санкций для России.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. Венгерский премьер заявил, что украинцы не победят на фронте, а Россия не проиграет в войне.