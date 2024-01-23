В Венгрии сделали заявление о поставках оружия для Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто решительно подтвердил позицию венгерского правительства по отказу поставлять Украине оружие. Также Сиярто подверг критике новое предложение от ЕС, которое предполагает выделить 5 млрд евро на поставки оружия.



Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото с открытых источников

Венгрия, которая является одной из немногих стран Европы, отказывающихся помогать Украине поставками оружия, снова отметила свою позицию.

"Правительство Венгрии не желает нести какое-либо финансовое бремя", — сказал Петер Сиярто на пресс-конференции в Брюсселе во время заседания Совета ЕС по поставкам оружия Украине.

Также венгерский министр подверг критике инициативу ЕС по выделению 5 млрд евро для непрерывной помощи Украине в поставках вооружения. По словам Сиярто, такое решение "полностью неприемлемо для Венгрии, чтобы придавать новый импульс по этому поводу".

Сиярто сказал, что текущая стратегия помощи ЕС для Украины "провалилась" и что "чем дольше она продолжается, тем больше людей гибнет и тем больше разрушений". Таким образом, венгерский министр считает, что помощь ЕС лишь "продолжит войну и продолжит страдания" и призвал страны Европейского Союза сосредоточиться на мирных переговорах, прекращении огня, а также снять санкции с России, особенно в ядерном секторе, где Россия строит в Венгрии атомную станцию Пакш-2.

Напомним, что Венгрия долго блокирует Украине помощь от ЕС по разным причинам, в частности венгерское правительство критикует якобы притеснения венгров на Закарпатье, а также включение OTP Bank в украинский список международных спонсоров войны. Ожидается, что Сиярто встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде для обсуждения этих вопросов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция, предусматривающая запуск процедуры для лишения права голоса Венгрии в ЕС, набрала необходимое количество голосов.

Также "Комментарии" писали, что Италия пытается изменить отношение Венгрии к Украине.