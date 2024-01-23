В Венгрии сделали заявление о поставках оружия для Украины

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Slava Kot
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто решительно подтвердил позицию венгерского правительства по отказу поставлять Украине оружие. Также Сиярто подверг критике новое предложение от ЕС, которое предполагает выделить 5 млрд евро на поставки оружия.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото с открытых источников
Венгрия, которая является одной из немногих стран Европы, отказывающихся помогать Украине поставками оружия, снова отметила свою позицию.
Также венгерский министр подверг критике инициативу ЕС по выделению 5 млрд евро для непрерывной помощи Украине в поставках вооружения. По словам Сиярто, такое решение "полностью неприемлемо для Венгрии, чтобы придавать новый импульс по этому поводу".
Сиярто сказал, что текущая стратегия помощи ЕС для Украины "провалилась" и что "чем дольше она продолжается, тем больше людей гибнет и тем больше разрушений". Таким образом, венгерский министр считает, что помощь ЕС лишь "продолжит войну и продолжит страдания" и призвал страны Европейского Союза сосредоточиться на мирных переговорах, прекращении огня, а также снять санкции с России, особенно в ядерном секторе, где Россия строит в Венгрии атомную станцию Пакш-2.
Напомним, что Венгрия долго блокирует Украине помощь от ЕС по разным причинам, в частности венгерское правительство критикует якобы притеснения венгров на Закарпатье, а также включение OTP Bank в украинский список международных спонсоров войны. Ожидается, что Сиярто встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в Ужгороде для обсуждения этих вопросов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что петиция, предусматривающая запуск процедуры для лишения права голоса Венгрии в ЕС, набрала необходимое количество голосов.
Также "Комментарии" писали, что Италия пытается изменить отношение Венгрии к Украине.
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