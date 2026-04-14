В Венгрии сменилась власть: почему Украина может так и не получить 90 млрд евро от ЕС

Уверенная победа Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии вызвала осторожный оптимизм в Брюсселе и Киеве. Как сообщает Euractiv, смена власти может разблокировать ключевой пакет финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро, который долгое время удерживался из-за позиции Будапешта.

Фото: из открытых источников

Бывший премьер Виктор Орбан в течение недель отказывался одобрить кредит, несмотря на ранее достигнутые договоренности с лидерами ЕС. Его позиция фактически тормозила выделение средств, необходимых для поддержки украинской экономики.

Сам Мадьяр уже дал понять, что не видит логики в блокировании механизма, поскольку Венгрия имеет право не участвовать в программе и не нести финансовых обязательств. Однако окончательного решения он пока не озвучил, заявив о необходимости консультаций с европейскими партнерами.

В ЕС рассчитывают, что новый лидер, чья партия связана с политической силой главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в итоге снимет вето. Впрочем, даже в этом случае процесс затянется: Мадьяру предстоит сформировать правительство, а сам механизм кредитования еще требует юридического оформления.

Речь идет о подписании меморандума с Киевом и разработке детального кредитного соглашения. По оценкам чиновников, завершение всех процедур возможно лишь к концу апреля или началу мая.

Дополнительным риском остается позиция Словакии. Премьер Роберт Фицо уже намекнул на готовности блокировать помощь, если не будет восстановлена полноценная прокачка нефти через трубопровод "Дружба".

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ремонт инфраструктуры завершится этой весной. В ЕС считают, что даже возможная задержка с кредитом не станет критической для Украины, однако политическая интрига вокруг решения Будапешта и Братиславы остается ключевым фактором ближайших недель.

