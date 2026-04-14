В Угорщині змінилася влада: чому Україна може так і не отримати 90 млрд євро від ЄС

Впевнена перемога Петера Мадьяра на парламентських виборах в Угорщині викликала обережний оптимізм у Брюсселі та Києві. Як повідомляє Euractiv, зміна влади може розблокувати ключовий пакет фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро, який тривалий час утримувався через позицію Будапешта.

Євро. Фото: з відкритих джерел

Колишній прем'єр Віктор Орбан упродовж тижнів відмовлявся схвалити кредит, незважаючи на раніше досягнуті домовленості з лідерами ЄС. Його позиція фактично гальмувала виділення коштів, необхідних для підтримки української економіки.

Сам Мадьяр уже дав зрозуміти, що не бачить логіки у блокуванні механізму, оскільки Угорщина має право не брати участь у програмі та не нести фінансових зобов'язань. Однак остаточного рішення він поки що не озвучив, заявивши про необхідність консультацій із європейськими партнерами.

У ЄС розраховують, що новий лідер, чия партія пов'язана з політичною силою глави Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, зніме вето. Втім, навіть у цьому випадку процес затягнеться: Мадьяру належить сформувати уряд, а сам механізм кредитування ще потребує юридичного оформлення.

Йдеться про підписання меморандуму з Києвом та розробку детальної кредитної угоди. За оцінками чиновників, завершення всіх процедур можливе лише до кінця квітня чи початку травня.

Додатковим ризиком залишається позиція Словаччини. Прем'єр Роберт Фіцо вже натякнув на готовність блокувати допомогу, якщо не буде відновлено повноцінне прокачування нафти через трубопровід "Дружба".

Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що ремонт інфраструктури завершиться цієї весни. У ЄС вважають, що навіть можлива затримка з кредитом не стане критичною для України, проте політична інтрига довкола рішення Будапешта та Братислави залишається ключовим чинником найближчих тижнів.

