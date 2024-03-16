В Венгрии снова претензии к Украине: на что жалуется Будапешт

Венгрия направила другим государствам-членам Европейского Союза письмо с претензиями к Украине в вопросе защиты венгерского национального меньшинства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого оказалось письмо.

Венгрия. Фото: из открытых источников

В письме Венгрия повторяет требование восстановить права национальных меньшинств венгерской общины в Украине на уровень, который существовал до 2015 года. Речь идет в частности о свободном использовании венгерского языка в Украине и праве на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – утверждается в письме.

Будапешт также сетует на изменения в соотношении населения после изменения границ административных районов в Украине, из-за чего считает неоправданным минимальные 10% представительства нацменьшинства для языковых прав, и требует своего делегата в Верховной раде.

Требование по обеспечению прав нацменьшинств является одним из ключевых для дальнейшего движения Украины в ЕС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – попытки премьера Венгрии Виктора Орбана заигрывать с бывшим президентом США Дональдом Трампа ничего не дадут главе венгерского правительства. Слабые друзья никому не нужны. Такое убеждение на интервью Le Monde и BFM TV высказал президент Владимир Зеленский.

Ранее "Комментарии" писали — Виктор Орбан, который 8 марта встречался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, заявил, что тот якобы имеет "достаточно детальные планы" завершения войны в Украине и не собирается выделять на борьбу с российской агрессией в Украине "ни копейки".



