В Венгрии уже прямо говорят о выходе из ЕС: когда это может произойти

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр в своем видеообращении предупредил о риске выхода Венгрии из ЕС в случае победы на выборах партии "Фидес" нынешнего премьер-министра Виктора Орбана.

Главный оппозиционер Венгрии отметил, что руководство "Фидес" уже сейчас готово сформировать коалицию с партией Mi Hazánk ("Наша Родина"), что, по его словам, приблизило бы Венгрию к выходу из Европейского Союза.

По мнению Мадьяра, предложение "Фидес" о коалиции "также является открытым признанием того, что в "Фидес" знают, что проиграют выборы".

"Что означала бы для венгров коалиция Mi Hazánk – Фидес"? Соотечественники, коалиция Mi Hazánk – Фидес" однозначно направила бы Венгрию на путь выхода из Европейского Союза", – высказался политик.

Стоит отметить, партия Mi Hazánk давно придерживается позиции, что, придя к власти, она выведет страну из ЕС. В этом контексте лидер "Тисы" считает, что "Фидес" тоже встала на этот путь, "сначала нерешительными, а затем все более решительными шагами".

Кроме того, уточнил Петер Мадяр, из-за теплых связей Орбана с Кремлем доверие к Венгрии пошатнулось настолько, что "постепенно вопрос уже не в том, выйдем ли мы из Европейского Союза, а в том, оставит ли нас ЕС".

"Ставки на парламентских выборах 12 апреля огромны. Это будет также референдум о том, останется ли наша страна членом Европейского Союза, или "Фидес" и Mi Hazánk окончательно превратят Венгрию в марионеточное государство России", – говорится в подписи Мадяра к его видеообращению.

