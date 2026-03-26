В Угорщині вже прямо говорять про вихід із ЄС: коли це може статися

Кравцев Сергей
Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадьяр у своєму відеозверненні попередив про ризик виходу Угорщини з ЄС у разі перемоги на виборах партії "Фідес" нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Петер Мадяр.
Головний опозиціонер Угорщини зазначив, що керівництво "Фідес" вже зараз готове сформувати коаліцію з партією Mi Hazánk ("Наша Батьківщина"), що, за його словами, наблизило б Угорщину до виходу з Європейського Союзу.
На думку Мадьяра, пропозиція "Фідес" про коаліцію "також є відкритим визнанням того, що у "Фідес" знають, що програють вибори".
Варто зазначити, що партія Mi Hazánk давно дотримується позиції, що, прийшовши до влади, вона виведе країну з ЄС. У цьому контексті лідер "Тиси" вважає, що "Фідес" теж стала на цей шлях, "спочатку нерішучими, а потім дедалі рішучішими кроками".
Крім того, уточнив Петер Мадяр, через теплі зв'язки Орбана з Кремлем довіра до Угорщини похитнулася настільки, що "поступово питання вже не в тому, чи ми вийдемо з Європейського Союзу, а в тому, чи залишить нас ЄС".
