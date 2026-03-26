В Угорщині вже прямо говорять про вихід із ЄС: коли це може статися

Мадьяр попередив про ризик виходу Угорщини з ЄС у разі перемоги Орбану

26 березня 2026, 08:23
Кравцев Сергей

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадьяр у своєму відеозверненні попередив про ризик виходу Угорщини з ЄС у разі перемоги на виборах партії "Фідес" нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Головний опозиціонер Угорщини зазначив, що керівництво "Фідес" вже зараз готове сформувати коаліцію з партією Mi Hazánk ("Наша Батьківщина"), що, за його словами, наблизило б Угорщину до виходу з Європейського Союзу.

На думку Мадьяра, пропозиція "Фідес" про коаліцію "також є відкритим визнанням того, що у "Фідес" знають, що програють вибори".

"Що б означала для угорців коаліція Mi Hazánk – Фідес"? Співвітчизники, коаліція Mi Hazánk – Фідес "однозначно направила б Угорщину на шлях виходу з Європейського Союзу", – висловився політик.

Варто зазначити, що партія Mi Hazánk давно дотримується позиції, що, прийшовши до влади, вона виведе країну з ЄС. У цьому контексті лідер "Тиси" вважає, що "Фідес" теж стала на цей шлях, "спочатку нерішучими, а потім дедалі рішучішими кроками".

Крім того, уточнив Петер Мадяр, через теплі зв'язки Орбана з Кремлем довіра до Угорщини похитнулася настільки, що "поступово питання вже не в тому, чи ми вийдемо з Європейського Союзу, а в тому, чи залишить нас ЄС".

"Ставки на парламентських виборах 12 квітня величезні. Це буде також референдум про те, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, або "Фідес" та Mi Hazánk остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу Росії", – йдеться у підписі Мадяра до його відеозвернення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — віце-президент США Джей Ді Венс вже запланував візит до Угорщини на 7-8 квітня, за кілька днів до парламентських виборів, що відбулися 12 квітня. Про це повідомляє Politico.




Джерело: https://facebook.com/reel/1942502339970033/
