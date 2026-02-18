logo

Главная Новости Мир ЕС В Венгрии заявили о "большой лжи" в защите Украины
НОВОСТИ

В Венгрии заявили о "большой лжи" в защите Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина не защищает Европу от России.

18 февраля 2026, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сделал резкое заявление о роли Украины в войне с Россией. По его словам, утверждение о том, что Киев защищает Европу от российской агрессии является "большой ложью".

В Венгрии заявили о "большой лжи" в защите Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Петер Сиярто в интервью CNN поставил под сомнение аргументы украинских и части европейских лидеров о значении безопасности сопротивления Украины для всего континента.

"Мы считаем большой ложью утверждение украинских и европейских лидеров о том, что Украина защищает Европу. Это неправда", — заявил глава венгерского МИД.

По его словам, Россия не нападала ни на одно государство-член ЕС, а безопасность стран блока гарантирует НАТО, а не Украина.

В то же время Сиярто признал, что украинцы "героически борются", однако отметил, что война России против Украины "не является войной Венгрии". По его словам, Будапешт выступает за мирное урегулирование путем переговоров и сохраняет каналы коммуникации с Москвой.

Отдельно глава венгерской дипломатии подчеркнул, что правительство Венгрии не поддерживает использование средств венгерских налогоплательщиков для помощи Украине. Кроме того, Сиярто добавил, что Венгрия выражается против вступления Украины в Европейский Союз, ведь, по его словам, это может создать риск втягивания ЕС в войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС оказывает давление на Украину через Венгрию и Словакию.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии "открыть глаза". По его словам, Будапешт обращает внимание на действия Украины, однако игнорирует атаки РФ, в частности, на нефтепровод "Дружба", которым Венгрия получает российскую нефть.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yEealBT72m4
