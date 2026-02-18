В Угорщині заявили про "велику брехню" щодо захисту України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив різку заяву щодо ролі України у війні з Росією. За його словами, твердження про те, що Київ захищає Європу від російської агресії є "великою брехнею".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Фото з відкритих джерел

Петер Сіярто в інтерв’ю CNN поставив під сумнів аргументи українських і частини європейських лідерів про безпекове значення спротиву України для всього континенту.

"Ми вважаємо великою брехнею твердження українських і європейських лідерів про те, що Україна захищає Європу. Це неправда", — заявив глава угорського МЗС.

За його словами, Росія не нападала на жодну державу-члена ЄС, а безпеку країн блоку гарантує НАТО, а не Україна.

Водночас Сіярто визнав, що українці "героїчно борються", однак зауважив, що війна Росії проти України "не є війною Угорщини". За його словами, Будапешт виступає за мирне врегулювання шляхом переговорів і зберігає канали комунікації з Москвою.

Окремо очільник угорської дипломатії наголосив, що уряд Угорщини не підтримує використання коштів угорських платників податків для допомоги Україні. Крім того, Сіярто додав, що Угорщина висловлює застереження щодо вступу України до Європейського Союзу, адже, за його словами, це може створити ризик втягування ЄС у війну.

