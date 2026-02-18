ЄС тисне на Україну через Угорщину та Словаччину: деталі

Європейська комісія звернулася до України з вимогою надати чіткий графік ремонту нафтопроводу "Дружба", який транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччини. Пошкодження сталося на початку року внаслідок російського удару по ділянці трубопроводу у Львівській області, що призвело до зупинки поставок із 27 січня.

ЄС тисне на Україну через ремонт нафтопроводу "Дружба". Фото з відкритих джерел

Після зупинки постачання російської нафти через удар РФ по нафтопроводу "Дружба" прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у затягуванні відновлення транзиту. За його словами, Київ нібито вдається до "шантажу", щоб змінити позицію Угорщини щодо членства України в Євросоюзі. Подібну позицію озвучив і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, припустивши політичні мотиви затримки.

На цьому тлі Будапешт і Братислава звернулися до Хорватії з проханням забезпечити альтернативні поставки російської нафти. Однак Загреб відмовив. Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр наголосив, що закупівля російської нафти фактично фінансує війну проти України та не має технічних виправдань для країн ЄС.

Водночас у Брюсселі заявили, що не бачать негайної загрози для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, адже обидві країни мають резерви приблизно на 90 днів. Однак в ЄС вимагають від України графік ремонту трубопроводу "Дружба".

"ЄС перебуває в контакті з Україною щодо термінів ремонту трубопроводу, як швидко він зможе знову запрацювати", — сказала речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Нагадаємо, що попри санкції ЄС, Угорщина та Словаччина користуються тимчасовими винятками, які дозволяють імпорт російської нафти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга порадив Угорщині "відкрити очі" та показав два важливі фото.

Також "Коментарі" писали, що Будапешт хоче допомогти Москві з нафтою. На яку хитрість вирішив піти Орбан.