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Венгерский министр жалуется, что ЕС воспринимает Венгрию как союзника России

Министр иностранных дел Петер Сийярто критикует Европейский Союз за помощь Украине.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что в Европейском Союзе позицию венгерских властей воспринимают как путинистическую или прокремлевскую.

Венгерский министр жалуется, что ЕС воспринимает Венгрию как союзника России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Во время интервью для российского пропагандистского канала "Риа Новости" глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если позиция его страны отличается от общих мнений в ЕС, то в Европе это воспринимают как пророссийское видение.


"Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу воспринимаешься как путинист, российский шпион или российский пропагандист", — сказал Сийярто.

По мнению венгерского министра, это мешает рационально обсуждать важные стратегические вопросы и проблемы, которые оказывают важное влияние на будущее Европейского Союза. Петер Сийярто заявил, что ЕС следует вести "честный стратегический диалог" о том, как вступление Украины в Европейский Союз повлияет на всю Европу.

Напомним, что Венгрия несколько раз блокировала решение ЕС выделить Украине финансовую помощь из-за российского вторжения. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений о войне в Украине. Кроме того, венгерское руководство заявило, что пока не будет решен вопрос венгерского нацменьшинства на Закарпатье, Венгрия не поддержит ни одно решение в пользу Украины. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул страну перед приездом одного из европейских лидеров. Таким образом, венгерский лидер хотел избежать сложных вопросов по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия неожиданно приняла положительное решение для Украины.



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