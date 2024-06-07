Венгерский премьер спрогнозировал, как завершится война в Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан уповает на победу на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, он сможет остановить войну в Украине.

Виктор Орбан

"Эти четыре месяца надо пережить. Если за это время не разразится война, то в ноябре, если вернется Дональд Трамп, с учетом выборов в Европарламент, мы можем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир и этим остановить войну", — сказал венгерский премьер.

При этом он предостерег страны Запада от "провоцирования" России, чтобы не "вынуждать" ее на ответ.

"Не стоит дергать русских за усы: на каждый шаг Запада последует ответ", - заявил Орбан.

По его мнению, такой "провокацией" является разрешение Силам обороны Украины бить по территории России западным оружием. В этом контексте он напомнил слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что Россия может "симметрически ответить" на такие действия, то есть начать поставлять оружие противникам США. Орбан считает, что в этом случае ситуация в мире обострится.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Виктора Орбана в Европе происходит военный психоз. По его словам, якобы даже в ЕС уже принято решение об отправке войск в Украину.

В последнее время западные союзники Украины активизировались в помощи нашей стране. В частности, они начали давать разрешения на то, чтобы наносить западным оружием удары по территории России. Помимо этого, активно обсуждается вопрос о направление в Украину военных инструкторов, которые должны обучать военных на месте и таким образом экономить время Силам обороны. Известно, что коалицию стран, которые готовы направить своих инструкторов в Украину, формирует президент Франции Эммануэль Макрон, который впервые и озвучил такую идею.



