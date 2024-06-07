Венгерский премьер спрогнозировал, как завершится война в Украине

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Ткачик Олеся
Венгерский премьер Виктор Орбан уповает на победу на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, он сможет остановить войну в Украине.
Виктор Орбан
При этом он предостерег страны Запада от "провоцирования" России, чтобы не "вынуждать" ее на ответ.
По его мнению, такой "провокацией" является разрешение Силам обороны Украины бить по территории России западным оружием. В этом контексте он напомнил слова кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что Россия может "симметрически ответить" на такие действия, то есть начать поставлять оружие противникам США. Орбан считает, что в этом случае ситуация в мире обострится.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Виктора Орбана в Европе происходит военный психоз. По его словам, якобы даже в ЕС уже принято решение об отправке войск в Украину.
В последнее время западные союзники Украины активизировались в помощи нашей стране. В частности, они начали давать разрешения на то, чтобы наносить западным оружием удары по территории России. Помимо этого, активно обсуждается вопрос о направление в Украину военных инструкторов, которые должны обучать военных на месте и таким образом экономить время Силам обороны. Известно, что коалицию стран, которые готовы направить своих инструкторов в Украину, формирует президент Франции Эммануэль Макрон, который впервые и озвучил такую идею.
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александр
сегодня, 13:16
Мадярська проститутка мріє поміняти господаря
александр
сегодня, 13:08
когда его уже выебуг в зад пидерв мадьярского