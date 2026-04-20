logo

BTC/USD

74795

ETH/USD

2296.16

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины: появились конкретные сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины: появились конкретные сроки

Будапешт выдвигает жесткое условие - деньги пойдут только после запуска «Дружбы», пока Киев балансирует на грани финансового дефицита

20 апреля 2026, 10:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Венгрия неожиданно сигнализировала о готовности снять блокировку масштабного кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро – решение может быть принято уже на ближайшей встрече послов ЕС. Однако Будапешт выставил четкое условие: разблокирование помощи напрямую зависит от возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Уходящий премьер-министр Виктор Орбан заявил, что получил через Брюссель информацию о возможном скором восстановлении прокачки нефти. По его словам, именно этот фактор станет ключевым для окончательного решения: "Если есть нефть – будут и деньги". 

Ранее трубопровод был поврежден в результате атаки в конце января.

В Еврокомиссии подтвердили, что ведут переговоры с заинтересованными сторонами для возобновления поставок, подчеркивая: все страны ЕС обязаны выполнить декабрьские договоренности о выделении кредита Киеву. Эти средства критически важны на фоне затянувшейся войны и резкого сокращения поддержки со стороны США после смены власти в Вашингтоне. По оценкам, текущих ресурсов Украине хватит лишь до июня.

Тем временем новый политический лидер Венгрии Петер Мадьяр, недавно одержавший победу на выборах, также ожидает восстановления поставок уже в ближайшие дни. Он ссылается на данные главы нефтяной компании MOL Жолта Хернади, который планирует визит в Москву для обсуждения дальнейших шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский также допустил, что прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться до конца апреля. Если это произойдет, Будапешт не только разблокирует помощь, но и попытается восстановить отношения с Брюсселем после многолетнего конфликта и заморозки более 20 миллиардов долларов для самой Венгрии.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-18/orban-loss-meloni-setback-signals-left-s-eu-return-ribera-says
Теги:

Новости

Все новости