Венгрия готова разблокировать 90 млрд евро для Украины: появились конкретные сроки

Венгрия неожиданно сигнализировала о готовности снять блокировку масштабного кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро – решение может быть принято уже на ближайшей встрече послов ЕС. Однако Будапешт выставил четкое условие: разблокирование помощи напрямую зависит от возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Уходящий премьер-министр Виктор Орбан заявил, что получил через Брюссель информацию о возможном скором восстановлении прокачки нефти. По его словам, именно этот фактор станет ключевым для окончательного решения: "Если есть нефть – будут и деньги".

Ранее трубопровод был поврежден в результате атаки в конце января.

В Еврокомиссии подтвердили, что ведут переговоры с заинтересованными сторонами для возобновления поставок, подчеркивая: все страны ЕС обязаны выполнить декабрьские договоренности о выделении кредита Киеву. Эти средства критически важны на фоне затянувшейся войны и резкого сокращения поддержки со стороны США после смены власти в Вашингтоне. По оценкам, текущих ресурсов Украине хватит лишь до июня.

Тем временем новый политический лидер Венгрии Петер Мадьяр, недавно одержавший победу на выборах, также ожидает восстановления поставок уже в ближайшие дни. Он ссылается на данные главы нефтяной компании MOL Жолта Хернади, который планирует визит в Москву для обсуждения дальнейших шагов.

Президент Украины Владимир Зеленский также допустил, что прокачка нефти по "Дружбе" может возобновиться до конца апреля. Если это произойдет, Будапешт не только разблокирует помощь, но и попытается восстановить отношения с Брюсселем после многолетнего конфликта и заморозки более 20 миллиардов долларов для самой Венгрии.

