Угорщина готова розблокувати 90 млрд євро для України: з'явилися конкретні терміни

Угорщина несподівано сигналізувала про готовність зняти блокування масштабного кредиту Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро – рішення може бути ухвалене вже на найближчій зустрічі послів ЄС. Однак Будапешт виставив чітку умову: розблокування допомоги безпосередньо залежить від відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Віктор Орбан, що йде, заявив, що отримав через Брюссель інформацію про можливе швидке відновлення прокачування нафти. За його словами, саме цей фактор стане ключовим для остаточного рішення: "Якщо є нафта – будуть гроші".

Раніше трубопровід був пошкоджений внаслідок атаки наприкінці січня.

У Єврокомісії підтвердили, що ведуть переговори із зацікавленими сторонами для відновлення поставок, наголошуючи: всі країни ЄС зобов'язані виконати грудневі домовленості щодо виділення кредиту Києву. Ці кошти критично важливі на тлі тривалої війни та різкого скорочення підтримки з боку США після зміни влади у Вашингтоні. За оцінками, поточних ресурсів Україні вистачить лише до червня.

Тим часом новий політичний лідер Угорщини Петер Мадьяр, який нещодавно здобув перемогу на виборах, також очікує відновлення постачання вже найближчими днями. Він посилається на ці глави нафтової компанії MOL Жолта Хернаді, який планує візит до Москви для обговорення подальших кроків.

Президент України Володимир Зеленський також припустив, що прокачування нафти "Дружбою" може відновитися до кінця квітня. Якщо це станеться, Будапешт не лише розблокує допомогу, а й спробує відновити стосунки з Брюсселем після багаторічного конфлікту та заморожування понад 20 мільярдів доларів для самої Угорщини.

