Венгрия готовит газовый разворот: Будапешт может сократить зависимость от России

Венгрия может сделать крупнейший за последние годы шаг к сокращению зависимости от российского газа. Будапешт рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках топлива с черноморского месторождения Neptun Deep.

Как сообщает венгерское издание Index со ссылкой на источники, государственная энергетическая компания MVM уже предварительно согласовала цену будущих поставок. По данным журналистов, румынский газ для Венгрии может стоить не дороже российского, что делает проект особенно привлекательным для Будапешта.

Добычу на месторождении Neptun Deep планируют начать в 2027 году. На первом этапе Венгрия рассчитывает импортировать до 1 миллиарда кубометров газа ежегодно. Это позволит заменить примерно 20–25% нынешних поставок российского топлива.

Источники отмечают, что для Венгрии это может стать важнейшим энергетическим прорывом последних лет. В условиях нестабильности европейского рынка Будапешт стремится получить доступ к более дешевым альтернативным источникам газа без резкого роста цен для экономики.

Однако будущее сделки остается неопределенным. Переговоры осложняются политической нестабильностью сразу в двух странах. В Венгрии происходит смена правительства, а в Румынии действует временный кабинет министров. Дополнительной проблемой остается право румынского государства на приоритетный выкуп стратегического сырья.

По информации журналистов, если контракт не удастся подписать в ближайшее время, многолетние переговоры могут сорваться, а процесс придется начинать практически заново.

Месторождение Neptun Deep считается одним из крупнейших энергетических проектов Европы. По предварительным оценкам, его запасы достигают около 100 миллиардов кубометров газа, что делает объект стратегически важным для энергетической безопасности всего ЕС.

