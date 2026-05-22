Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что международные гарантии безопасности Украины, заложенные в Будапештский меморандум, не были исполнены. Теперь необходимо предоставить стране убедительные гарантии безопасности.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Как уточнил Мадьяр, документ, подписанный в Будапеште в 1994 году, должен обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако международное сообщество не смогло реализовать взятые на себя обязательства.

"Проблема состоит в том, что международное сообщество не выполнило свою задачу и не гарантировало целостность и независимость Украины", – заявил глава венгерского правительства.

Он акцентировал, что сейчас необходимо достичь нового мирного соглашения, предусматривающего "реальные гарантии безопасности" для Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — глава венгерского правительства Петер Мадьяр очертил жесткую позицию своей страны относительно европейских стремлений Киева. Будапешт требует расширения языковых и культурных прав своей диаспоры на украинской территории.

Также издание "Комментарии" сообщало — полномасштабная война против Украины, которую Кремль рассчитывал превратить в демонстрацию силы и возвращение статуса сверхдержавы, на пятом году боевых действий стала серьезным испытанием для России. Такой вывод делает германское издание Bild, анализируя текущее положение РФ на фронте и внутри страны.

Ранее "Комментарии" писали – последние заявления и шаги Кремля указывают на подготовку к непопулярным решениям внутри России и усиление контроля за информационной средой и общественным сознанием. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Кирилла Буданова.



