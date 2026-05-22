Какое мирное соглашение нужно Украине: Мадьяр сделал важное заявление

Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что международные гарантии безопасности Украины, заложенные в Будапештский меморандум, не были исполнены. Теперь необходимо предоставить стране убедительные гарантии безопасности.
Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников
Как уточнил Мадьяр, документ, подписанный в Будапеште в 1994 году, должен обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако международное сообщество не смогло реализовать взятые на себя обязательства.
Он акцентировал, что сейчас необходимо достичь нового мирного соглашения, предусматривающего "реальные гарантии безопасности" для Украины.
