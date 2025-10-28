Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс: какие страны в него войдут

Рубрики
Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс. Такое заявление в интервью "Politico" сделал политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.
Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отметили, что до создания прочного политического альянса еще далеко, но его формирование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.
По словам представителя Орбана, это будет восстановлением деятельности так называемой группы "Вышеградская четверка", в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, когда после 2015 года в Варшаве у власти была евроскептическая партия.
Тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возглавлял альянс, а группа "V4" продвигала сильные внешние границы для ЕС и выступала против любого обязательного переселения мигрантов между странами-членами.
Альянс Вышеградской четверки распался после полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку Польша выступала за жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия заняла противоположную позицию.
Новый Вышеградский альянс будет насчитывать три, а не четыре члена.
