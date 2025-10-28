Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс: какие страны в него войдут

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС антиукраинский альянс. Такое заявление в интервью "Politico" сделал политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

"Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных совещаний перед саммитом", – отметил чиновник.

Авторы публикации отметили, что до создания прочного политического альянса еще далеко, но его формирование может значительно помешать усилиям ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

"Я думаю, что это произойдет — и будет все более и более заметным", — сказал Балаж Орбан, когда его спросили о возможности создания скептического в отношении Украины альянса, который начнет действовать как блок в Евросовете.

По словам представителя Орбана, это будет восстановлением деятельности так называемой группы "Вышеградская четверка", в которую входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша, когда после 2015 года в Варшаве у власти была евроскептическая партия.

Тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возглавлял альянс, а группа "V4" продвигала сильные внешние границы для ЕС и выступала против любого обязательного переселения мигрантов между странами-членами.

Альянс Вышеградской четверки распался после полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку Польша выступала за жесткую позицию в отношении Москвы, а Венгрия заняла противоположную позицию.

Новый Вышеградский альянс будет насчитывать три, а не четыре члена.

