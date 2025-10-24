Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом глава венгерского правительства заявил в интервью венгерскому радио.

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан заявил, что он разговаривал с венгерской нефтегазовой компанией MOL по санкциям, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп против "Роснефти" и "Лукойла".

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", – сказал венгерский премьер не предоставляя подробностей.

Как известно, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

В прошлом году MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла". Тогда компания заключила соглашения о приобретении права собственности на "пораженные" объемы нефти на границе Беларуси и Украины, чтобы сохранить поставки.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп решил действовать жестче после того, как российские войска ударили дронами по детскому саду в Харькове. Глава Белого дома увидели кадры, на которых было видно последствия удара россиян. Об этом говорится в публикации "CNN".

СМИ отмечает, даже в Белом доме многие были удивлены скоростью, с которой президент США Дональд Трамп принял решение о новом пакете санкций против России. Пообщавшись с высокопоставленными чиновниками администрации США СМИ отмечает, что глава Белого дома в течение нескольких месяцев говорил советникам, что однажды решит действовать решительнее в отношении Москвы.



