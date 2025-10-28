Угорщина хоче створити в ЄС антиукраїнський альянс: які країни до нього увійдуть

Угорщина прагне об'єднатися із Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс. Таку заяву в інтерв'ю Politico зробив політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан.

Орбан та Фіцо. Фото: з відкритих джерел

"Орбан сподівається об'єднатися з Андрієм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом", — зазначив чиновник.

Автори публікації наголосили, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо фінансової та військової підтримки України.

"Я думаю, що це станеться і буде все більш і більш помітним", — сказав Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення скептичного щодо України альянсу, який почне діяти як блок у Єврораді.

За словами представника Орбана, це буде відновленням діяльності так званої групи "Вишеградська четвірка", до якої входили Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща, коли після 2015 року у Варшаві влада мала євроскептичну партію.

Тодішній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очолював альянс, а група V4 просувала сильні зовнішні кордони для ЄС і виступала проти будь-якого обов'язкового переселення мігрантів між країнами-членами.

Альянс Вишеградської четвірки розпався після повномасштабного вторгнення Росії до України, оскільки Польща виступала за жорстку позицію щодо Москви, а Угорщина зайняла протилежну позицію.

Новий Вишеградський альянс налічуватиме три, а не чотири члени.

