Венгрия на грани политического столкновения: кто решил пойти против Мадяра

Политический кризис в Венгрии получил новое развитие после того, как президент страны Тамаш Шуйок публично отказался покидать свой пост, несмотря на требования нового правительства. Решение главы государства фактически открывает новый этап противостояния между президентской администрацией и исполнительной властью.

Венгрия.

В видеообращении, опубликованном накануне истечения установленного правительством срока для добровольной отставки, Шуйок заявил, что не намерен складывать полномочия и будет ожидать оценки ситуации со стороны Венецианской комиссии. По его словам, любые решения относительно будущего института президентства должны приниматься в рамках действующей конституции и правовых процедур.

Президент подчеркнул, что после парламентских выборов власти действительно получили политический мандат на реформы, однако это не дает права игнорировать существующие государственные механизмы. Он также обратил внимание на то, что порядок избрания президента в Венгрии остается практически неизменным уже более трех десятилетий.

Особое недовольство Шуйока вызвала риторика премьер-министра Петера Мадяра. Глава государства заявил, что требования о его уходе и публичные указания со стороны правительства противоречат принципам разделения власти и могут негативно сказаться на функционировании президентского института.

Ответ премьера не заставил себя ждать. Мадяр выступил с резкой критикой президента, обвинив его в бездействии и нежелании защищать принципы верховенства права. В своем заявлении глава правительства намекнул, что Шуйок больше озабочен сохранением должности и связанных с ней привилегий, чем интересами государства.

Эксперты отмечают, что отказ президента выполнять требования правительства может стать одним из самых серьезных политических конфликтов в Венгрии за последние годы. Теперь многое будет зависеть от позиции европейских институтов и того, насколько далеко готовы зайти стороны в борьбе за влияние на государственную систему страны.

