Угорщина на межі політичного зіткнення: хто вирішив піти проти Мадяра

Політична криза в Угорщині набула нового розвитку після того, як президент країни Тамаш Шуйок публічно відмовився залишати свою посаду, незважаючи на вимоги нового уряду. Рішення глави держави фактично відкриває новий етап протистояння між президентською адміністрацією та виконавчою владою.

Угорщина.

У відеозверненні, опублікованому напередодні закінчення встановленого урядом терміну для добровільної відставки, Шуйок заявив, що не має наміру складати повноваження і чекатиме на оцінку ситуації з боку Венеціанської комісії. За його словами, будь-які рішення щодо майбутнього інституту президентства мають ухвалюватися в рамках чинної конституції та правових процедур.

Президент підкреслив, що після парламентських виборів влада дійсно отримала політичний мандат на реформи, проте це не дає права ігнорувати існуючі державні механізми. Він також звернув увагу на те, що порядок обрання президента в Угорщині залишається практично незмінним уже понад три десятиліття.

Особливу незадоволеність Шуйока викликала риторика прем'єр-міністра Петера Мадяра. Глава держави заявив, що вимоги про його звільнення та публічні вказівки з боку уряду суперечать принципам поділу влади і можуть негативно позначитися на функціонуванні президентського інституту.

Відповідь прем'єра не забарилася. Мадяр виступив із різкою критикою президента, звинувативши його у бездіяльності та небажанні захищати принципи верховенства права. У своїй заяві глава уряду натякнув, що Шуйок більше переймається збереженням посади та пов'язаних з нею привілеїв, ніж інтересами держави.

Експерти зазначають, що відмова президента виконувати вимоги уряду може стати одним із найсерйозніших політичних конфліктів в Угорщині за останні роки. Тепер багато залежатиме від позиції європейських інститутів та того, наскільки далеко готові зайти сторони у боротьбі за вплив на державну систему країни.

