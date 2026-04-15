Венгрия на пороге большого шухера: какие документы Сийярто панически уничтожает в МИД
Венгрия на пороге большого шухера: какие документы Сийярто панически уничтожает в МИД

Будущая глава внешнеполитического ведомства предупреждает о незаконности действий команды Сийярто и намекает на возможный «российский след»

15 апреля 2026, 07:17
Кравцев Сергей

В Венгрии разгорается громкий политический скандал вокруг Министерства внешней торговли и иностранных дел. Представительница оппозиции и вероятная будущая глава ведомства Анита Орбан публично обвинила действующее руководство в уничтожении документов, связанных, в частности, с санкционной политикой.

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

По ее словам, тревожные сигналы из министерства поступают уже несколько дней подряд. Речь идет не только о бумажных материалах, но и о возможном удалении данных из электронных систем учета. Орбан подчеркнула, что подобные действия являются незаконными и должны быть немедленно прекращены.

Она обратилась напрямую к действующему министру Петеру Сийярто и его команде с требованием остановить любые попытки "зачистки". 

"Любой, кто участвует в уничтожении документов или способствует этому, действует противоправно", — заявила она, добавив, что чиновникам не стоит бояться отказываться выполнять подобные указания.

Дополнительную остроту ситуации придают сообщения источников, близких к оппозиции. По их данным, в день, когда лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр впервые заявил о возможной ликвидации документов, в здании министерства якобы находился неизвестный сотрудникам россиянин. Его роль остается неясной, однако не исключается связь с процессом уничтожения материалов.

На этом фоне Орбан также призвала руководство МИД воздержаться от кадровых решений в переходный период, в частности, от увольнений и командировок сотрудников.

Ситуация вокруг ведомства усиливает напряжение после смены политического курса страны и может перерасти в полноценное расследование уже в ближайшее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан проиграл: чем обернутся выборы в Венгрии для Будапешта, Киева и Брюсселя.




Источник: https://www.facebook.com/61586166663656/posts/122121032709205555/?rdid=R9sg4ZbyLiI0ZFGm
