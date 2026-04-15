Угорщина на порозі великого шухера: які документи Сійярто панічно знищує у МЗС

В Угорщині спалахує гучний політичний скандал навколо Міністерства зовнішньої торгівлі та закордонних справ. Представниця опозиції та ймовірна майбутня глава відомства Аніта Орбан публічно звинуватила чинне керівництво у знищенні документів, пов'язаних, зокрема, із санкційною політикою.

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

За її словами, тривожні сигнали з міністерства надходять уже кілька днів поспіль. Йдеться не лише про паперові матеріали, а й про можливе видалення даних із електронних систем обліку. Орбан наголосила, що подібні дії є незаконними і мають бути негайно припинені.

Вона звернулася безпосередньо до чинного міністра Петера Сійярто та його команди з вимогою зупинити будь-які спроби "зачистки".

"Будь-який, хто бере участь у знищенні документів чи сприяє цьому, діє протиправно", — заявила вона, додавши, що чиновникам не варто боятися відмовлятися виконувати подібні вказівки.

Додаткову гостроту ситуації надають повідомлення джерел, близьких до опозиції. За їхніми даними, у день, коли лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах, Петер Мадьяр вперше заявив про можливу ліквідацію документів, у будівлі міністерства нібито знаходився невідомий співробітникам росіянин. Його роль залишається незрозумілою, проте не виключається зв'язок із процесом знищення матеріалів.

На цьому тлі Орбан також закликала керівництво МЗС утриматися від кадрових рішень у перехідний період, зокрема від звільнень та відряджень співробітників.

Ситуація навколо відомства посилює напругу після зміни політичного курсу країни та може перерости у повноцінне розслідування вже найближчим часом.

