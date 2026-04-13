Венгрия на пороге политического переворота: сколько мест в парламенте получит партия Мадяра

В Венгрии формируется новая политическая реальность: оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром уверенно выходит на конституционное большинство по итогам парламентских выборов.

Петер Мадяр.

Согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 99% бюллетеней "Тиса" набирает 53,6% голосов. Правящая партия Фидес получает 38,4%, а ультраправая сила Ми Хазанк – 5,8%. В парламент проходят лишь три политические силы, что подчеркивает резкую поляризацию избирателей.

Несмотря на относительное преимущество в процентах, ключевую роль сыграла избирательная система страны. В Венгрии действует смешанная модель с мажоритарными округами и перераспределением голосов, что позволяет победителю значительно усилить позиции в парламенте. Именно этот механизм обеспечил "Тисе" решающее преимущество.

По оценкам ведущих венгерских медиа, партия Мадяра получает около 138 мандатов. Для конституционного большинства необходимо 133 голоса, что означает полный контроль над законодательной повесткой и возможность вносить изменения в основной закон страны без коалиций.

Партия "Фидес", которая долгие годы доминировала в политике, может рассчитывать лишь на 55 депутатских мест, тогда как "Ми Хазанк" получит около 6 мандатов.

Итоги голосования сигнализируют о глубоком политическом переломе: Венгрия впервые за долгое время может перейти под контроль новой силы, способной радикально изменить курс страны как во внутренней, так и во внешней политике.

