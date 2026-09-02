Венгрия неожиданно встала на сторону Германии: Будапешт готов помочь против России

Венгрия, которую нередко считают одной из наиболее неоднозначных стран ЕС в вопросах политики в отношении России, заявила о готовности помочь Германии противостоять гибридным угрозам со стороны Москвы. Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Германия и Венгрия. Фото: из открытых источников

По ее словам, Будапешт серьезно обеспокоен увеличением количества и интенсивности действий, которые Россия якобы проводит на территории европейских государств. В венгерском правительстве считают, что происходящее уже нельзя воспринимать как серию разрозненных инцидентов.

Орбан отдельно указала на последние события в Германии. По ее оценке, произошедшие там инциденты демонстрируют все более опасную и безрассудную модель поведения, которая способна создавать серьезные риски для безопасности и устойчивости Европы.

"Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам", — заявила глава венгерского МИД.

Таким образом, Будапешт публично предложил Берлину поддержку именно в сфере противодействия гибридным действиям, которые могут включать диверсии, кибератаки, информационные операции и другие методы давления.

При этом венгерская министр связала проблему не только с Германией, но и с общей безопасностью европейского пространства. По ее словам, на фоне нынешних вызовов Евросоюзу и НАТО необходимо укреплять устойчивость и способность совместно реагировать на угрозы.

Особое значение это заявление приобретает на фоне продолжающихся споров внутри ЕС о подходах к России. Венгрия неоднократно занимала более мягкую позицию по отношению к Москве, поэтому готовность Будапешта поддержать Берлин именно в вопросе противодействия российским гибридным угрозам выглядит показательным сигналом.

Фактически речь идет о том, что даже страны, традиционно выступающие против чрезмерного давления на Москву, начинают уделять больше внимания рискам, которые российская активность создает непосредственно для европейской территории.

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