Москва пригрозила Германии «достойным ответом»: какой шаг Берлина вывел из себя Кремль

Россия пообещала принять ответные меры после решения Германии закрыть "Русский дом" в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст Берлину "достойный ответ".

Германия. Фото: из открытых источников

Решение немецких властей было представлено как реакция на предполагаемую гибридную атаку России. Поводом стала история с дроном со взрывчаткой, который в прошлом месяце обнаружили рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпциг/Галле.

Кроме закрытия российского консульства и "Русского дома", Германия также заявила о намерении расширить санкционные списки Евросоюза, включив в них новых лиц.

В Москве эти обвинения отвергли. Захарова заявила, что Берлин использовал "надуманный и вымышленный повод", а убедительных доказательств причастности России, по ее словам, представлено не было.

"И "Русский дом", и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж – получат достойный ответ", — заявила представитель российского МИД.

Захарова также обвинила немецкие власти в обострении двусторонних отношений и заявила, что Германия якобы участвует в "разжигании украинского конфликта". Кроме того, она обвинила Берлин в причастности к действиям против мирного населения.

По словам представительницы российского ведомства, Москва ответит на все решения, которые считает антироссийскими. При этом конкретные ответные шаги российская сторона пока не раскрыла.

Новый дипломатический конфликт происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Германией после начала полномасштабной войны в Украине. Закрытие российских учреждений в Германии и возможное расширение санкций способны привести к дальнейшему сокращению дипломатических и гуманитарных контактов между двумя странами.

Теперь внимание приковано к Москве: главный вопрос заключается в том, каким именно окажется обещанный "достойный ответ" Берлину.

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