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Угорщина несподівано стала на бік Німеччини: Будапешт готовий допомогти проти Росії

Глава МЗС Угорщини заявила про готовність підтримати Берлін у протидії російським гібридним загрозам і закликала ЄС та НАТО зміцнювати спільну оборону

2 вересня 2026, 11:20
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Кравцев Сергей

Угорщина, яку нерідко вважають однією з неоднозначних країн ЄС у питаннях політики щодо Росії, заявила про готовність допомогти Німеччині протистояти гібридним загрозам з боку Москви. Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Угорщина несподівано стала на бік Німеччини: Будапешт готовий допомогти проти Росії

Німеччина та Угорщина. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Будапешт серйозно стурбований збільшенням кількості та інтенсивності дій, які Росія нібито провадить на території європейських держав. В угорському уряді вважають, що те, що відбувається, вже не можна сприймати як серію розрізнених інцидентів.

Орбан окремо вказала на останні події у Німеччині. За її оцінкою, інциденти, які там відбулися, демонструють все більш небезпечну і безрозсудну модель поведінки, яка здатна створювати серйозні ризики для безпеки та стійкості Європи.

"Угорщина повністю солідарна з Німеччиною і готова підтримати нашого партнера у протидії гібридним загрозам", — заявила глава угорського МЗС.

Таким чином Будапешт публічно запропонував Берліну підтримку саме у сфері протидії гібридним діям, які можуть включати диверсії, кібератаки, інформаційні операції та інші методи тиску.

При цьому угорська міністр пов'язала проблему не лише з Німеччиною, а й із загальною безпекою європейського простору. За її словами, на тлі нинішніх викликів Євросоюзу та НАТО необхідно зміцнювати стійкість та здатність спільно реагувати на загрози.

Особливого значення ця заява набуває на тлі суперечок, що продовжуються всередині ЄС, про підходи до Росії. Угорщина неодноразово займала м'якшу позицію до Москви, тому готовність Будапешта підтримати Берлін саме у питанні протидії російським гібридним загрозам виглядає показовим сигналом.

Фактично йдеться про те, що навіть країни, які традиційно виступають проти надмірного тиску на Москву, починають приділяти більше уваги ризикам, які російська активність створює безпосередньо для європейської території.

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