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Венгрия объявила о начале сотрудничества с Ираном: известная причина

Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества

сегодня, 19:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Официальный Будапешт вроде бы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Венгрия решила начать сотрудничать в области экономики с подсанкционным Ираном. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петера Сиярто в Facebook .

Венгрия объявила о начале сотрудничества с Ираном: известная причина

Глава МИД Ирана Эхсан Хандузи и глава МИД Венгрии Петер Сиярто ( фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

В своем сообщении глава дипломатического ведомства Венгрии заявил, что его страна якобы стремится вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Будапешт с официальным визитом уже прибыл министр экономики Ирана Эхсан Хандузи, чтобы принять участие в заседании совместного экономического комитета.

"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке", — сообщил Сиярто.

А еще — Сиярто добавил, что "нормализацию ситуации следует начать с экономического сотрудничества".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Венгрия отказалась предоставить деньги на долгосрочный кредит для Украины от ЕС. Венгрия не внесет свой финансовый взнос в долгосрочный кредит от ЕС на сумму 18 миллиардов евро для поддержки Украины в 2023 году. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Глава дипломатического ведомства Венгрии заявил, что его страна уже достаточно помогла Украине с помощью общих заимствований во время пандемии коронавируса. А еще Сиярто напомнил, что Венгрия еще до начала войны в Украине потратила сотни миллионов евро на поддержку в Украине здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей.



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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid08mekuutdh1VcMYQzbnT448KGXSZRGX5sGd7LQjpYd4YpVhJ7rqjKqLwti39YytmTl
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