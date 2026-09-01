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Венгрия объявила Украине жесткий ультиматум: какие условия поставили для вступления в ЕС

Венгрия назвала условие разблокирования кластеров ЕС для Украины

1 сентября 2026, 21:20
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Slava Kot

Венгрия готова разблокировать дальнейшее открытие переговорных кластеров для Украины по вступлению в Европейский Союз, но выдвигает Киеву конкретное условие. Будапешт требует продемонстрировать прогресс в выполнении договоренностей по защите прав венгерского национального меньшинства в Украине. Об этом стало известно "Европейской правде" по дипломатическим источникам в ЕС. По их данным, позиция Венгрии была представлена во время обсуждения планов по утверждению результатов скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы.

Венгрия объявила Украине жесткий ультиматум: какие условия поставили для вступления в ЕС

Петер Мадяр. Фото из открытых источников

Представитель Будапешта заявил, что Венгрия готова двигаться дальше в переговорном процессе, если Украина предпримет конкретные шаги по выполнению двусторонней договоренности по защите прав национальных меньшинств. В то же время, венгерская сторона дала понять, что до появления такого прогресса новых решений по открытию кластеров не будет.

Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в 1 сентября Венгрия снова не согласилась утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины. Таким образом, вопрос остается заблокированным.

Это уже не первая попытка провести соответствующее решение. Предыдущее заседание 22 июля также не завершилось утверждением результатов скрининга из-за позиции Будапешта. Тогда Венгрия была готова поддержать дальнейшее движение только по кластеру №3 и только Молдове.

Переговорный процесс Украины с ЕС предусматривает постепенное открытие тематических кластеров, охватывающих отдельные сферы законодательства и политики Евросоюза. Их открытие является важной частью пути к членству страны. В то же время у Украины уже один открытый переговорный кластер. 14 июля в Брюсселе был открыт кластер №6 "Внешние отношения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия пригрозила заблокировать путь Украины в ЕС.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/09/1/7244612/
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