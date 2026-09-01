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Угорщина оголосила Україні жорсткий ультиматум: які умови поставили для вступу в ЄС

Угорщина назвала умову розблокування кластерів ЄС для України

1 вересня 2026, 21:20
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Slava Kot

Угорщина готова розблокувати подальше відкриття переговорних кластерів для України щодо вступу до Європейського Союзу, але висуває Києву конкретну умову. Будапешт вимагає продемонструвати прогрес у виконанні домовленостей щодо захисту прав угорської національної меншини в Україні. Про це стало відомо "Європейській правді" з дипломатичних джерел у ЄС. За їхніми даними, позицію Угорщини представили під час обговорення планів щодо затвердження результатів скринінгу кластерів №2 та №3 для України та Молдови.

Угорщина оголосила Україні жорсткий ультиматум: які умови поставили для вступу в ЄС

Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

Представник Будапешта заявив, що Угорщина готова рухатися далі в переговорному процесі, якщо Україна зробить конкретні кроки для виконання двосторонньої домовленості щодо захисту прав національних меншин. Водночас угорська сторона дала зрозуміти, що до появи такого прогресу нових рішень щодо відкриття кластерів не буде.

Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у 1 вересня Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для України. Таким чином, питання залишається заблокованим.

Це вже не перша спроба провести відповідне рішення. Попереднє засідання 22 липня також не завершилося затвердженням результатів скринінгу через позицію Будапешта. Тоді Угорщина була готова підтримати подальший рух лише за кластером №3 і тільки для Молдови.

Переговорний процес України з ЄС передбачає поступове відкриття тематичних кластерів, які охоплюють окремі сфери законодавства та політики Євросоюзу. Їхнє відкриття є важливою частиною шляху країни до членства. Водночас Україна вже має один відкритий переговорний кластер. 14 липня у Брюсселі було відкрито кластер №6 "Зовнішні відносини".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Угорщина пригрозила заблокувати шлях України до ЄС.



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Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/09/1/7244612/
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