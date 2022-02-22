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Венгрия перемещает войска к границе с Украиной

По словам венгерского министра обороны, в случае обострения ситуации в Украине будут военные действия не только на востоке Украины, но и в направлении Киева и Закарпатья

сегодня, 16:59
Автор:

Людмила Слободенюк
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Венгрия перемещает войска к границе с Украиной

Венгрия. Армия. Фото из открытых источников

В министерстве обороны Венгрии сообщили, что в ближайшее время венгерская армия будет перемещена на  общую границу с Украиной. По словам чиновников, это нужно для того, чтобы своевременно среагировать на вероятные и потенциальные гуманитарные задачи и защищать собственные границы. Об этом пишет местное издание Hirado, передает портал "Комментарии".

Венгерский министр обороны обратился к своим соотечественникам с призывом, чтобы те не боялись перемещения военных в направлении Украины. Стало известно, что Венгрия планирует передислоцировать часть армии к украинско-венгерской границе.

"Задача, которая стоит перед Вооруженными силами Венгрии двойная: нужно предоставить и помочь в решении гуманитарных вопросов, а также закрыть границу с Венгрией, чтобы ни одна вооруженная группировка не смогла зайти в Венгрию", — сказал министр обороны Венгрии Тибор Бенко.

Сегодня, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией в безопасности в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", — написал Зеленский в Twitter.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Медведев пригрозил Европе новыми ценами на газ. Дмитрий Медведев написал в соцсети, что за решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2" придется дорого заплатить европейцам, намекнув на новую цену за газ.

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Источник: https://hirado.hu/
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