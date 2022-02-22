Медведев пригрозил Европе новыми ценами на газ

Российские политики начали реагировать на новость об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2". Такое решение стало реакцией правительства Германии на признание независимости самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР на территории Украины. Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Twitter, как он относится к такой новости, передает портал "Комментарии".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев написал в соцсети, что за решение об остановке сертификации газопровода "Северный поток-2" придется дорого заплатить европейцам, намекнув на новую цену за газ.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" – написал Медведев.

Ранее "Комментарии" писали, что канцлер ФРГ заявил, что он не видит возможности провести сертификацию газопровода и запустить его, в связи с произошедшим вчера в России, когда президент РФ Путин подписал указ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР". Шольц заявил, что сертификация "Северного потока-2" будет остановлена, Минэкономики ФРГ предоставлены соответствующие указания. В новых реалиях, созданных самой Россией, говорить о подготовке "Северного потока-2" к запуску нет никакого смысла.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, что после решения России признать независимость самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, Великобритания анонсировала санкции против российских банков и олигархов. Издание Forbes обнародовало имена российских бизнесменов, попавших в этот список.

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