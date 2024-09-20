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Венгрия планирует развивать бизнес-связи с РФ: что заявил Будапешт

Будапешт планирует развивать бизнес-сотрудничество с РФ

20 сентября 2024, 22:13
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Марьян Ощановский

В Будапеште прошел форум по бизнесу, на котором Венгрия открыто заявила о развитии экономических связей с Россией.

Венгрия планирует развивать бизнес-связи с РФ: что заявил Будапешт

Венгрия раскритиковала ЕС. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил на форуме, что "вся Европа ведет бизнес с Россией и некоторые страны пытаются скрывать это", тогда как "мы не видим необходимости это скрывать".

Петер Сиярто заверил российских бизнесменов, что Венгрия готова оказывать им всю необходимую поддержку по ведению бизнеса и пообещал "решение, которое облегчит доставку ваших товаров в Россию".

Отмечается, что на форуме было представлено около 80 российских и венгерских компаний, включая OTP Nyrt, Mol Nyrt и Gedeon Richter Nyrt.

Венгрия также остается одним из ключевых клиентов российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-20/hungary-touts-booming-russian-business-links-in-standoff-with-eu
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