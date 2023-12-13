Венгрия прекратит блокировать 50 млрд евро для Украины только при одном условии

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Кравцев Сергей
Будапешт якобы готов снять свое вето на предложение Европейского Союза о выделении финансирования для Украины в размере €50 миллиардов. Однако власти Венгрии выдвинули условие и требуют разморозить предназначенные для венгров €30 миллиардов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на заявление политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Отмечается, что такие слова позволяют предположить, что Будапешт хочет получить высокую цену за свое согласие. И многим странам ЕС это может не понравиться.
Он также отметил, что Венгрия продолжает выступать против полного четырехлетнего плана помощи Украине. Там хотели бы, чтобы ЕС предлагал Украине финансирование сроком на один год без каких-либо поправок в бюджет. При этом Балаж добавил, что Будапешт рассмотрит возможность "внести свой вклад" в этот пакет.
Издание отмечает, что Венгрия повышает ставки в ожидании выделения Европейским Союзом около €10 миллиардов финансирования после того, как венгерское правительство приняло законы, направленные на усиление независимости суда.
Однако Орбан хочет, чтобы ЕС передал около €30 миллиардов, замороженных еще в прошлом году из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством в Венгрии.
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