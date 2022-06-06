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Венгрия продолжает нагнетать: в МИД страны также заявили о «психических проблемах» руководства Украины

Глава МИД Венгрии вступился за спикера парламента, который сказал, что у Зеленского "психические проблемы"

сегодня, 19:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал слова главы венгерского парламента Ласло Кевера, который на днях в негативном ключе высказался об украинском руководстве, заявив, что у президента Владимира Зеленского "психические проблемы". Как сообщает портал "Комментарии", об этом Сийярто написал в Facebook.

Венгрия продолжает нагнетать: в МИД страны также заявили о «психических проблемах» руководства Украины

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что украинское руководство не оценило всего того, что делала Венгрия, в частности, граждане Венгрии, заботясь об украинских беженцах. Украинские политики это не оценили должным образом. Вместо этого они постоянно говорят неправду о Венгрии, говорят неприемлемым тоном в адрес Венгрии и провоцируют на эмоциональные высказывания.

Петер Сийярто отметил, руководство Украины ни разу не поблагодарило руководство Венгрии за позицию и поддержку Украины. Учитывая всё это, подчеркнул дипломат, Ласло Кевер в своем высказывании, даже, если это не нравится украинцам.

Отметим, что глава парламента Венгрии Ласло Кевер высказал своё мнение о том, что у президента Украины "психические проблемы". Такая реакция главы парламента Венгрии появилась после того, как Зеленский жестко высказался о европейских союзниках, в частности о Венгрии, которая недостаточно поддерживает Украину. В Офисе президента тогда отреагировали на такое оскорбление, напомнив властям Венгрии о Корюковской трагедии.

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Также издание "Комментарии" сообщало - у Зеленского жестко ответили на оскорбления спикера парламента Венгрии.



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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid02WXNYPCB16HdCkLV5Uq6ji3bLXN5quBYZh3PSsbJ7hrZzZxvNfTqaZMPcR7RTVFe1l?__tn__=-R
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