Венгрия продолжает нагнетать: в МИД страны также заявили о «психических проблемах» руководства Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал слова главы венгерского парламента Ласло Кевера, который на днях в негативном ключе высказался об украинском руководстве, заявив, что у президента Владимира Зеленского "психические проблемы". Как сообщает портал "Комментарии", об этом Сийярто написал в Facebook.

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что украинское руководство не оценило всего того, что делала Венгрия, в частности, граждане Венгрии, заботясь об украинских беженцах. Украинские политики это не оценили должным образом. Вместо этого они постоянно говорят неправду о Венгрии, говорят неприемлемым тоном в адрес Венгрии и провоцируют на эмоциональные высказывания.

Петер Сийярто отметил, руководство Украины ни разу не поблагодарило руководство Венгрии за позицию и поддержку Украины. Учитывая всё это, подчеркнул дипломат, Ласло Кевер в своем высказывании, даже, если это не нравится украинцам.

Отметим, что глава парламента Венгрии Ласло Кевер высказал своё мнение о том, что у президента Украины "психические проблемы". Такая реакция главы парламента Венгрии появилась после того, как Зеленский жестко высказался о европейских союзниках, в частности о Венгрии, которая недостаточно поддерживает Украину. В Офисе президента тогда отреагировали на такое оскорбление, напомнив властям Венгрии о Корюковской трагедии.

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