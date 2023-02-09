logo

BTC/USD

22718.91

ETH/USD

1638.51

LTC/USD

97.11

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Венгрия против вступления Украины в ЕС: Будапешт озвучил ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия против вступления Украины в ЕС: Будапешт озвучил ультиматум

Будапешт не ратифицирует вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье

сегодня, 14:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия считает, что будущее Украины в Европейском Союзе, но прежде, чем предметно обсуждать этот вопрос Украине необходимо решить ряд проблемных моментов, в частности, внести изменения в украинское законодательства о языке и образовании. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, пишет издание "Magyar Hirlap".

Венгрия против вступления Украины в ЕС: Будапешт озвучил ультиматум

Венгрия. Фото: Getty Images

Гергель Гуляш отметил, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Гуляш считает, вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Самое главное, что мы всегда осуждали российскую агрессию, финансово поддерживали Украину и принимали беженцев. Позиция Венгрии специфична в одном отношении: мы не поставляем оружие из-за закарпатских венгров и не поддерживаем энергетические санкции, потому что они приносят больше вреда, чем пользы", — заявил министр тем, кто считает венгерское правительство пророссийским.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления Байдена об Украине: о чем они говорят – кому адресованы.

Также издание "Комментарии" сообщало — новое массированное наступление российских войск продолжает оставаться топ-темой соцсетей и телеэфиров. При этом, говоря о массированном наступлении пока слабо освещается, сколько солдат сумеет собрать Путин и будут ли это элитные войска, ряды которых серьезно поредели после первой попытке захватить всю Украину. "Комментарии" в этом вопросе разобрались вместе с экспертами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20230209-gulyas-gergely-a-valsag-ellenere-noni-tudott-a-magyar-gazdasag
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!