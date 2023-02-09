Венгрия против вступления Украины в ЕС: Будапешт озвучил ультиматум

Венгрия считает, что будущее Украины в Европейском Союзе, но прежде, чем предметно обсуждать этот вопрос Украине необходимо решить ряд проблемных моментов, в частности, внести изменения в украинское законодательства о языке и образовании. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, пишет издание "Magyar Hirlap".

Венгрия. Фото: Getty Images

Гергель Гуляш отметил, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Гуляш считает, вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".

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"Самое главное, что мы всегда осуждали российскую агрессию, финансово поддерживали Украину и принимали беженцев. Позиция Венгрии специфична в одном отношении: мы не поставляем оружие из-за закарпатских венгров и не поддерживаем энергетические санкции, потому что они приносят больше вреда, чем пользы", — заявил министр тем, кто считает венгерское правительство пророссийским.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

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