Венгрия против вступления Украины в ЕС: Будапешт озвучил ультиматум

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Кравцев Сергей
Венгрия считает, что будущее Украины в Европейском Союзе, но прежде, чем предметно обсуждать этот вопрос Украине необходимо решить ряд проблемных моментов, в частности, внести изменения в украинское законодательства о языке и образовании. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Гергель Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, пишет издание "Magyar Hirlap".
Венгрия. Фото: Getty Images
Гергель Гуляш отметил, Будапешт не ратифицирует вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не улучшит положение венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Гуляш считает, вступление Украины в НАТО "на данный момент приведет к мировой войне".
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Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.
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Также издание "Комментарии" сообщало — новое массированное наступление российских войск продолжает оставаться топ-темой соцсетей и телеэфиров. При этом, говоря о массированном наступлении пока слабо освещается, сколько солдат сумеет собрать Путин и будут ли это элитные войска, ряды которых серьезно поредели после первой попытке захватить всю Украину. "Комментарии" в этом вопросе разобрались вместе с экспертами.
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