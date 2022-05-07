Венгрия против запрета российской нефти: к чему приведет позиция Орбана и как должен реагировать ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отвергает последнее предложение Евросоюза по эмбарго на российскую нефть, заявив, что это равносильно сбросу "ядерной бомбы" на экономику его страны.

Виктор Орбан - фото из открытых источников

Эксперты для портала "Комментарии" оценили действия Венгрии в ракурсе российско-украинской войны и рассказали, к чему они могут привести.

Всё это вызывает, мягко говоря, недоумение

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Существующая глубокая технологическая зависимость многих стран от российских нефти и газа, всё равно имеет свою цену. Недавно кто-то из украинских экспертов сказал, что введение полного эмбарго на покупку российской нефти для Европы стоит дешевле, чем борьба с первой волной ковида".

По мнению эксперта, при наличии глубокой технологической, логистической зависимости Венгрии от российской нефти – решением может быть выделение определенных средств ЕС (куда входит и Венгрия), чтобы компенсировать ей дополнительные издержки.

"Но это – если мы говорим об экономической составляющей заявлений Орбана. Если же там есть политика – у меня возникает достаточно серьезный вопрос по поводу такого поведения вразрез общей политики НАТО и ЕС. Вряд ли это совместимо с членством там. Даже тот факт, что под любым предлогом Венгрия блокирует транзит вооружений, которые другие страны передают в Украину – это прямая помощь Путину. Всё это вызывает, мягко говоря, недоумение", – резюмирует Андрей Сенченко.

Орбан думает не об Украине, а о благе Венгрии

Нравится это Украине или нет — Орбан заботится в первую очередь об интересах Венгрии. Так считает руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко:

"По большому счёту, он не назначен Брюсселем, а избран венграми — такова его логика. Это, конечно, можно называть политическим эгоизмом, но подобного рода эгоизм проявляется в Европейском Союзе всё чаще и чаще", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что доминирование национальных интересов над общеевропейскими прогнозировалось ещё в 90-е годы и неоднократно проявлялось в последние. Ну, а Орбан – наиболее яркое проявление данной тенденции.

"И речь не в том, что он "продался России" или имеет предвзятое отношение к Украине. Речь о том, что эмбарго на российские энергоносители, предлагаемое руководством ЕС под влиянием США и Великобритании, действительно будет губительным для экономик ряда стран Евросоюза, в том числе и для Венгрии. Что касается Украины – да, досадно, неприятно, но следует понимать, что значительная часть государств ЕС, даже декларируя солидарность с нами, не будут спешить делать себе харакири во имя украинских интересов. Орбан думает не об Украине, а о благе Венгрии, – поясняет Константин Бондаренко. – А место ли Венгрии в Евросоюзе? Это могут определять только венгры, которые в 2004 году решили вступить в ЕС. И только они могут принять решение о выходе из ЕС. Процедура исключения того или иного государства из Евросоюза не предусмотрена".

Орбан своими заявлениями бьет не только по позициям Украины, которая противостоит российской агрессии, но и ограничивает потенциал ЕС

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула уверяет, что позиция Орбана относительно новых санкций ЕС, которые планируются ввести против РФ, не стала сюрпризом.

"Орбан небезосновательно имеет репутацию, наверное, самого большого друга режима Путина среди нынешних ведущих европейских политиков. Соответственно, Венгрия под его руководством, к сожалению, всё больше становилась своеобразным "троянским конем" России внутри Евросоюза. Это проявлялось и поддержкой пророссийских нарративов относительно событий в Украине; и блокированием нашего евроатлантического курса и антироссийских санкций", – напоминает эксперт.

Орбан пытается аргументировать свою позицию тем, что введение того же нефтяного эмбарго нанесет непоправимый экономический ущерб самой Венгрии. И с этим можно согласиться. Венгрия, действительно, серьезно пострадает от запрета покупки российских энергоресурсов. Но стоит учитывать, что именно под руководством Орбана она стала так зависима от РФ, отмечает Николай Замикула.

Он также призывает обратить внимание на другие аргументы венгерского премьера против санкций. Например, он выступает против внесения в санкционный список российских религиозных деятелей, которые обслуживают режим. По мнению Орбана, санкции против них якобы будут ограничивать религиозную свободу.

"В данном случае он даже не пытается прикрыться экономическими аргументами и отстаивает права вовсе не религиозных организаций, а де-факто подконтрольных российскому режиму спецслужб в рясах. Прикрываясь религиозным статусом, они распространяют кремлевскую пропаганду, разжигают ненависть и поддерживают российскую агрессию против соседних государств. Именно в таком статусе существует сейчас Московский патриархат, – акцентирует Николай Замикула. – Кстати, аргументы Орбана в пользу религиозных свобод резко контрастируют с его предыдущими высказываниями. Когда речь заходила о беженцах с Ближнего Востока, которые выезжали в Европу, Орбана не особо волновали религиозные свободы. Напротив, он высказывался в пользу европейской идентичности. Так что в данном случае он защищает не общие права на свободу вероисповедания, а конкретно обслуживает российский режим. Который, вероятно, оказывает лично ему финансовую поддержку. В рамках предвыборных кампаний или некой экономической деятельности, связанной с венгерским премьером".

Подобная позиция Венгрии крайне опасна для Европейского Союза, уверен эксперт. Она подрывает потенциал данной организации к кооперативным действиям. К становлению ЕС действительно мощным игроком на международной арене, который занимался бы не только вопросами интеграции и экономики, но и вопросами безопасности, урегулирования конфликтов, разрешения межгосударственных противоречий.

"Таким образом, Орбан своими заявлениями бьет не только по позициям Украины, которая противостоит российской агрессии, но и ограничивает потенциал ЕС. Именно поэтому Евросоюз должен оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Не зря всё громче раздаются голоса в поддержку пересмотра принципа принятия решений в рамках ЕС. То есть, отказ от полного консенсуса, который дает отдельным государствам де-факто право вето на важные решения – и переход к каким-то другим вариантам. К примеру, принятию решений простым большинством или, допустим, двумя третями голосов", – отмечает Николай Замикула.

Он также напоминает, что Брексит (выход Великобритании из ЕС) показал, что процесс евроинтеграции не является необратимым.

"Да, в случае с Британией страна добровольно ушла из ЕС. Но, по моему мнению, для существования ЕС в качестве влиятельного игрока на международной арене, нужно добиваться соблюдения принципов и правил ЕС, следования его ценностями – всеми государствами-членами. И если одно из государств (в данном случае – Венгрия) проводит политику, противоречащую данным ценностям, должны быть соответствующие выводы, – уверен Николай Замикула. – Тем более, что к режиму Орбана у европейских институций давно были вопросы. В том числе касательно нарушения демократических принципов, узурпации власти и так далее. В такой ситуации, как мне кажется, логичным были бы определенные ограничительные меры со стороны руководства ЕС к режиму Орбана. Потому что нельзя, вступив в ЕС, начать "забывать" о принципах, на которых держится эта организации. А венгерское руководство их, похоже, забыло. Обязательно должны быть некие санкционные меры – если Орбан (или кто-то другой) "бузят", подрывают основы демократии, подыгрывают агрессору. А вот будут ли – вопрос..."

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