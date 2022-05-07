"Судный день" 9 мая: чего ждать от России и коллективного Запада

Агентство Reuters предполагает, что российский диктатор Владимир Путин направит Западу предупреждение о "судном дне" в понедельник во время торжеств 9 мая, демонстрируя на параде огромную огневую мощь РФ и командный самолет Ил-80 "Судного дня". На его борту в случае ядерной войны будет находиться высшее руководство России. В этот же день президент США Джо Байден намерен подписать закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать 9 мая от РФ и от коллективного Запада.



Путин играет в сложную "угадайку" со всем миром

Политолог Андрей Окара акцентирует, что касательно 9 мая есть три темы, которые сейчас актуализируются в информационном поле в ракурсе России.

"Первая – что будет с Молдовой и Приднестровьем, ждать ли атаку? Там блицкриг возможен, в отличие от Украины. Сложно, но не исключается. Вторая тема – мобилизация в РФ. По российскому законодательству, для этого нужен казус белли. Обстрел российской территории или что-то еще. Путин к этому морально готовит народ, похоже. Скрытая мобилизация и так происходит. Но будет ли именно 9 мая заявлена под тем или иным предлогом всероссийская – сказать пока сложно. Всё зависит исключительно от решения Путина. Кстати, РФ не обязательно объявлять войну, чтобы объявлять мобилизацию. Но важно понимать, что тотальной мобилизации в РФ никогда не было. И как это провести – пока не ясно. Третья тема – присоединение или не присоединение т.н. "Л/ДНР" (+ возможно Херсонщина) к РФ. Все эти темы рассматриваются примерно как 50 на 50. И работа Россией ведется по всем этим позициям. С возможной комбинацией", – отмечает политолог.

По его словам, исходя из логики путинских действий (а логика эта, хоть и довольно извращенная, есть), хозяин Кремля пытается перехитрить всех.

"Это логика спецслужбиста, оперативника, которому дали задание спланировать определенную операцию. И он пытается сделать всё так, чтобы никто не просчитал его ходы. К примеру, все ждут на 9 мая какую-то подлянку, а она будет раньше или позже. Путин играет в сложную "угадайку" со всем миром", – поясняет Андрей Окара.

При этом, продолжает эксперт, знаки и месседжи становятся всё более угрожающими. Как вероятный пролет над Москвой "самолета судного дня".

"Не Путин его придумал. Подобный есть и у президента США. Командный пункт, в котором должны находиться президент и высшее руководство страны в случае начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены. Поскольку Путину приходят месседжи касательно возможного уничтожения мощными бомбами бункера, где он может скрываться, пошел ответный месседж – о том, что "самолет судного дня" пролетит над Красной площадью 9 мая", – считает политолог.

Он также обращает внимание, что возрастает риск не просто использования не стратегического ядерного оружия (которое могут применить в случае обычной войны, а теперь в военной доктрине РФ прописали и возможность превентивного удара в случае гипотетической угрозы своему государству). Повышается градус всеобщей ядерной угрозы.

"Демонстрация самолета Ил-80 – это уже месседж именно Америке о том, что Россия готова использовать более мощное вооружение, чем не стратегический ядерный заряд. Демонстрация к готовности пустить в ход стратегическое ядерное вооружение, которое может поставить на грань бытия если не всё человечество, то его значительную часть. Но свои месседжи шлет и коллективный Запад. То же подписание Байденом ленд-лиза для Украины аккурат 9 мая. То же увеличение поставок вооружения в Украину. Опять же, если ранее ядерный шантаж действовал на ведущие государства-члены НАТО, то сейчас они демонстрируют готовность реагировать. И реагировать жестко, – акцентирует Андрей Окара. – Похоже, Запад понял, что единственно возможный конструктивный диалог с Кремлем – это диалог с позиции силы. Если вести диалог с позиции разума, "вечного мира", пацифизма (как ранее), это лишь побуждает российские власти к усилению эскалации".

Мобилизация в представлении россиян будет означать официальную войну и признание Кремлем, что успехов в рамках так называемой "специальной военной операции" достигнуто не было

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поясняет:

"Первая декада мая — традиционная напряженная на постсоветском пространстве. Потому что Россия традиционно использует День победы над нацизмом в собственных идеологических целях. Однако в этот раз Джо Байден показал, что игру в символизм можно играть и вдвоем. И потому именно 9 мая намерен подписать закон о ленд-лизе, который позволяет существенно ускорить поставки вооружения Украине".

Эксперт также напоминает, что Украина присоединились к программе расширенного партнерства с НАТО 12 июня 2020 года. А это т.н. "День России" (до 2002 года – "День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации"). То есть – всё та же игра в символизм, но уже со стороны НАТО и Украины.

"Я не думаю, что 9 мая Путин заявит о мобилизации. Ведь в представлении россиян это будет означать официальную войну и признание Кремлем, что успехов в рамках так называемой "специальной военной операции" достигнуто не было, – отмечает Евгений Магда. – На сегодняшний момент мы продемонстрировали, что Украина способна давать отпор, защищать собственные интересы. Именно поэтому мы в центре внимания ведущих государств мира. И именно поэтому ответ Запада на любые происки россиян будет куда более быстрым и жестким, чем ранее".

Вряд ли российская агрессия после 9 мая прекратится, как вряд ли изменится реакция на нее со стороны Запада

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик не сомневается, что парад 9 мая в Москве будет показательным, и, по задумке организаторов, угрожающим.

"Однако реальная мощь вооруженных сил России видна всем желающим по их действиям в Украине. Очевиден целый ряд слабых мест. Поэтому некие угрозы со стороны Москвы в адрес Запада сегодня работают не очень хорошо. Именно поэтому в Кремле прибегают, и делают это регулярно, к своей единственной козырной карте — ядерному оружию, напоминая всем о своем ядерном статусе", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что частично такие напоминания работают, — Запад старается не способствовать чрезмерной эскалации со стороны России. Но, с другой стороны, любое проявление мягкости, слабости со стороны Запада как раз может способствовать эскалации России.

"Запад перешел уже целый ряд "красных линий" в этом отношении, поставляя Украине всё больше разнообразного оружия. Плюс на Западе не готовы смягчать санкционное давление на Россию, а как раз наоборот, – подчеркивает Владимир Дубовик. – И закон о ленд-лизе, который Байден намеревается подписать 9 мая, это важный шаг вперед в процессе оказания военной помощи Украине. Он позволит снять ряд бюрократических препятствий на пути оказания такой помощи. Предоставлять ее станет проще, это можно будет делать быстрее. Белый Дом не должен будет постоянно оглядываться на Конгресс. Помощь Украине шла и до принятия этого закона. Оказывалась бы она и без такого закона, но с новым законом делать это намного проще".

Эксперт считает, что особых изменений в политике как Москвы, так и Запада после 9 мая вряд ли стоит ожидать.

"Вряд ли российская агрессия прекратится, как вряд ли изменится реакция на нее со стороны Запада. Украина в любом случае останется в тяжелом положении, если учитывать продолжение агрессии, исход части населения на запад, огромный экономический урон, – отмечает Владимир Дубовик. – Но опираясь на героизм и стойкость вооруженных сил, всего народа, общества, Украина продолжит борьбу. На Западе оценили эти героизм и стойкость. Большое влияние там имеет и общественное мнение, симпатии людей к Украине, что воздействует на правительства разных западных стран. Поэтому можно смело предположить, что всесторонняя поддержка продолжится".

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