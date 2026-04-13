Венгрия разверчивается: Мадяр рассказал, как Будапешт изменит свое отношение к ЕС и НАТО

Победа оппозиции в Венгрии переходит в открытую фазу политической трансформации. Лидер партии "Тиса" Петер Мадяр, который готовится возглавить правительство, заявил о намерении демонтировать систему власти, выстроенную Виктором Орбаном, и вернуть страну к европейским стандартам.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Выступая в Будапеште, Мадяр призвал президента, судей высших инстанций и генерального прокурора немедленно уйти в отставку. По его словам, ключевые институты государства утратили независимость, поставив политическую лояльность выше закона. Он подчеркнул, что "предавшие страну должны ответить", пообещав масштабное обновление власти.

Будущий премьер также обозначил внешнеполитический разворот: Венгрия намерена восстановить активную роль в Европейском Союзе и НАТО. Это может изменить баланс внутри ЕС, где Будапешт ранее блокировал решения по поддержке Украины и санкциям против России. Ослабление позиций Орбана рассматривается как удар по влиянию Владимира Путина в регионе.

Ключевым приоритетом нового правительства станет антикоррупционная реформа. Мадяр намерен принять пакет законов, необходимых для разблокировки более 20 млрд евро европейских фондов, замороженных из-за проблем с верховенством права.

Используя конституционное большинство, "Тиса" планирует ввести ограничение в два премьерских срока, что закроет Орбану путь к возвращению во власть. Также заявлено о расследованиях против чиновников, причастных к перераспределению государственных активов в пользу узкого круга приближённых.

Однако новая власть сталкивается с серьёзными экономическими рисками. Бюджетный дефицит уже достиг около 10 млрд евро, и правительству Мадяра придётся срочно стабилизировать финансы, чтобы избежать ухудшения кредитного рейтинга страны.

Стоит отметить, согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 99% бюллетеней "Тиса" набирает 53,6% голосов. Правящая партия Фидес получает 38,4%, а ультраправая сила Ми Хазанк – 5,8%. В парламент проходят лишь три политические силы, что подчеркивает резкую поляризацию избирателей. Несмотря на относительное преимущество в процентах, ключевую роль сыграла избирательная система страны. В Венгрии действует смешанная модель с мажоритарными округами и перераспределением голосов, что позволяет победителю значительно усилить позиции в парламенте. Именно этот механизм обеспечил "Тисе" решающее преимущество.



