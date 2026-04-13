logo_ukra

BTC/USD

70933

ETH/USD

2191.39

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Угорщина розвертається: Мадяр розповів, як Будапешт змінить своє ставлення до ЄС та НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Угорщина розвертається: Мадяр розповів, як Будапешт змінить своє ставлення до ЄС та НАТО

Новий лідер вимагає відставок еліт, обіцяє антикорупційний удар та повернення країни до європейської орбіти.

13 квітня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Перемога опозиції в Угорщині переходить у відкриту фазу політичної трансформації. Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який готується очолити уряд, заявив про намір демонтувати систему влади, побудовану Віктором Орбаном, та повернути країну до європейських стандартів.

Угорщина розвертається: Мадяр розповів, як Будапешт змінить своє ставлення до ЄС та НАТО

Угорщина. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи у Будапешті, Мадяр закликав президента, суддів вищих інстанцій та генерального прокурора негайно піти у відставку. За його словами, ключові інститути держави втратили незалежність, поставивши політичну лояльність вище за закон. Він підкреслив, що "зрадники країни мають відповісти", пообіцявши масштабне оновлення влади.

Майбутній прем'єр також наголосив на зовнішньополітичному розвороті: Угорщина має намір відновити активну роль у Європейському Союзі та НАТО. Це може змінити баланс усередині ЄС, де Будапешт раніше блокував рішення щодо підтримки України та санкцій проти Росії. Ослаблення позицій Орбана розглядається як удар по впливу Володимира Путіна у регіоні.

Ключовим пріоритетом нового уряду стане антикорупційна реформа. Мадяр має намір ухвалити пакет законів, необхідних для розблокування понад 20 млрд євро європейських фондів, заморожених через проблеми з верховенством права.

Використовуючи конституційну більшість, "Тиса" планує запровадити обмеження у два прем'єрські терміни, що закриє Орбану шлях до повернення у владу. Також заявлено про розслідування проти чиновників, які причетні до перерозподілу державних активів на користь вузького кола наближених.

Однак нова влада стикається із серйозними економічними ризиками. Бюджетний дефіцит уже сягнув близько 10 млрд євро, і уряду Мадяра доведеться терміново стабілізувати фінанси, щоб уникнути погіршення кредитного рейтингу країни.

За попередніми даними Національної виборчої комісії, після обробки 99% бюлетенів "Тиса" набирає 53,6% голосів. Правляча партія Фідес отримує 38,4%, а ультраправа сила Мі Хазанк – 5,8%. У парламент проходять лише три політичні сили, що наголошує на різкій поляризації виборців. Незважаючи на відносну перевагу у відсотках, ключову роль відіграла виборча система країни. В Угорщині діє змішана модель із мажоритарними округами та перерозподілом голосів, що дозволяє переможцю значно посилити позиції у парламенті. Саме цей механізм забезпечив "Тисі" вирішальну перевагу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CJTCi2Wg610
Теги:

Новини

Всі новини